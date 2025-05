„Lehetett sejteni, hogy valamiféle változás előtt áll a DK, de arra kevesen gondoltak, hogy ilyen tempóban történik minden”

elemzés;Gyurcsány Ferenc;DK;Szentpéteri Nagy Richard;Dobrev Klára;

Lemond tisztségeiről és visszavonul a közélettől Gyurcsány Ferenc, a DK tisztújításán Dobrev Klára indul az elnöki posztért. Névtelenséget kérő pártbeli forrásaink bíznak abban, hogy vele új lendületet kaphat a párt.

„A nehéz idők nehéz döntéseket követelnek” – kezdte csütörtökön nem sokkal dél után élesített Facebook-posztját Dobrev Klára, a DK EP-képviselője, bejelentve: Gyurcsány Ferenc lemond a DK elnöki tisztségéről, a frakcióvezetői posztjáról, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, s nem indul a választásokon. Az indoklás szerint a pártelnök „végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól, hazug gyurcsányozással próbáljon elfedni minden bajt, hazug gyurcsányozással próbáljon lehetetlenné tenni embereket, programokat, politikákat”.

Mindezt a párt elnöksége tudomásul is vette, s miután az elnököt nem a kongresszus, hanem a teljes tagság választja, így az elnökválasztásra heteken belül kerül sor, a választásig a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. Dobrev Klára azt is bejelentette, elindul a pártelnöki posztért – a Népszava forrásai szerint a DK abban bízik, hogy Dobrev Klára új lendületet kaphat a párt. A párt EP-képviselője a politikai változások mellett személyes dolgokról is beszámolt: elválnak Gyurcsány Ferenccel.

- Lehetett sejteni, hogy valamiféle változás előtt áll a DK, de arra szerintem kevesen gondoltak, hogy ilyen tempóban történik minden, s hogy Gyurcsány Ferenc egyik pillanatról mond le minden pozíciójáról

– kommentálta Dobrev Klára bejelentését Szentpéteri Nagy Richard.

A politikai elemző páratlanul sikeresnek nevezte Gyurcsány politikai karrierjét: közel öt évig lehetett miniszterelnök, 19 évig országgyűlési képviselő, aki „zöldmezős beruházásként” gründolt egy pártot, mely éveken keresztül a második legerősebb politikai erőnek számított, akadt olyan időszak, amikor a népszerűségét 20 százalékosra mérték. Mindezt olyan támadások közepette, melyet nemcsak politikusok közül bírtak volna kevesen.

- Persze rengeteg hibát is elkövetett, főleg az elmúlt években, ami utalhatott arra is, kezd elege lenni az egészből – folytatta Szentpéteri Nagy Richard, aki elismerte, váratlanul érte a hirtelen lemondás, ugyanis úgy képzelte, Gyurcsány politikai pályaíve nagyjából szabályos lesz, vagyis közéletből távozása elhúzódik.

– Nem lett volna meglepő, ha jövőre nem indul a választáson, így elsőként a parlamenti funkcióitól válik meg, majd ezt követően adja át valakinek a DK vezetését. Most azonban ugyanolyan gyorsan adott le mindent, ahogyan 2009-ben: akkor előbb a kormányfői posztról mondott le, majd az MSZP elnöki pozíciójáról is.

Jelen állás szerint nehéz elképzelni, hogy visszatér majd a politikai fősodorba, ám a háttérben még tényező marad, s megszólal bizonyos kérdésekben.

Az elemző szerint Gyurcsány radikális lépése csak jót tehet a DK-val, ennél lejjebb ugyanis már nem kerülhetnek, most új arccal, új vezetéssel megállíthatják a negatív folyamatokat, bár erre jelenleg nem sok esélyt lát, igaz, a választásokig még hosszú az idő.

- Dobrev Klára jó elnök lehet, az ismertsége az előválasztás, illetve az árnyékkormány felállítása óta megvan, bár ő eddig szakpolitikusként jelent meg, vagyis a mindennapi politizálásba azért bele kell tanulnia – tette hozzá Szentpéteri Nagy Richard.

Számára talán taktikusabb lett volna, ha a pártbéli és a magánéleti ügyek bejelentését időben szétválasztják, ám abban bízhat, hogy a DK-ban is tudják: Dobrev számukra a legnagyobb esély.

Nehéz lesz elképzelni a Demokratikus Koalíciót Gyurcsány Ferenc nélkül, hiszen a párt neve összeforrt a korábbi kormányfőjével. A DK-t a Magyar Szocialista Pártból Gyurcsány vezetésével távozó politikusok és szellemi holdudvaruk alapította 2011-ben. A magát nyugatos, polgári balközépként meghatározó erő, melynek elnöke Gyurcsány lett parlamenti képviselettel ugyan rendelkezett – tíz egykori MSZP-s választotta a DK-t –, ám frakciót nem alakíthatott. A párt először 2014-ben méretette meg magát választáson, a parlamenti után az Összefogás részeként 4 képviselőt küldhetett az országgyűlésbe, míg az EP-választáson 9,7 százalékkal két brüsszeli mandátumot szerzett.

Négy évvel később a parlamenti voksoláson egyedül mérette meg magát a DK, az elért 5,4 százalékos eredmény 9 képviselőt jelentett, a 2019-es EP-voksoláson pedig – immár Dobrev Klára listavezetésével – 16,2 százalékot ért el, s ezzel 4 helyet szerzett, míg ugyanebben az évben több vidéki település mellett három budapesti kerületben is DK-s polgármester-jelölt győzött.

A legutóbbi országgyűlési választás előtt az ellenzéki előválasztáson úgy tűnt, Dobrev lehet az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, ám a második fordulóban Márki-Zay Péter legyőzte, ám a választáson így sem sikerült megakadályozni a Fidesz-KDNP újabb kétharmados többségét. A DK 15 mandátumot kapott a közösből, s ezzel a parlamenti ellenzék legnagyobb erejévé vált, emellett az összefogás kudarca után Dobrev Klára vezetésével árnyékkormányt alakított.

Mindezek ellenére a 2024-es EP-választásra nem a DK, hanem a voksolás előtt nem sokkal színre lépett Magyar Péter vezette Tisza Párt lépett elő a kormánypártok legfőbb kihívójává, míg Gyurcsány-formáció MSZP-vel és Párbeszéddel közös listája mindössze 2 mandátumot szerzett, igaz, mindkettőt DK-s politikus kapta. A kudarc az árnyékkormány végét is jelentette, ráadásul a Tisza erősödésével a közvélemény-kutatók mind alacsonyabb eredményeket mértek a pártnak, néhányuknál többször a parlamenti küszöböt sem érte el a DK, nem véletlen, hogy a párton belül, illetve a baloldali értelmiség részéről is egyre többen mondták ki nyilvánosan: Gyurcsány Ferencnek fel kellene ajánlania a lemondását.