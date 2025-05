Magyar Péter: Teljesen új megvilágításba kerülnek a kormány balkáni akciói a hangfelvétellel

baloldal;Mesterházy Attila;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-09 15:00:00 CEST

Szerinte már készülnek a Fideszben a stratégiák, amelyek egy új baloldal kialakítását célozzák.

A Fidesz politikájának szívcsakráját érte el a Szalay-Bobrovniczky-féle hangfelvétel – jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint teljesen átlátszó és szánalmas, amit a kormány tesz. A kiszivárgott szöveg arról tanúskodik, hogy a kabinet valójában háborús előkészületeket folytat, ami élesen szembemegy az eddigi hivatalos kommunikációval. A hangfelvétel számos nemzetbiztonsági kérdést is felvet – többek között azt, hogy mikor és milyen körülmények között készült, valamint kik voltak jelen. Magyar Péter szerint mindezek fényében új megvilágításba kerülnek a kormány balkáni szerepvállalásai, Magyar Levente nyilatkozatai, illetve a Terrorelhárítási Központ (TEK) akciója is, amellyel Milorad Dodikot próbálták megmenteni egy esetleges letartóztatástól. Ide sorolta a miniszterelnök fiának csádi ügyeit, valamint azt is, hogy orosz hackerek és kémek szabadon mozognak a Külügyminisztérium környezetében.

Érteni vélem azokat, akik azt mondják, hogy ez nem egy őszödi beszéd – fogalmazott, majd hozzátette: bár ezúttal nem a miniszterelnök nyilatkozott, a politikai környezet is gyökeresen eltér a húsz évvel ezelőttitől. Míg akkoriban még az akkori közmédia is teljes terjedelemben közölték a hasonló hanganyagokat, ám erre nem lehet számítani.

Az ellenzéki politikus kíváncsian várja, mire lesz képes a Fidesz Gyurcsány nélkül, akire – szerinte – korábbi választási sikereiket építették, hiszen neki tulajdonítják a többszöri kétharmados győzelmet is. Úgy véli, már most készülnek a stratégiák a Karmelitában egy új baloldali struktúra kialakítására, amelyet vagy Mesterházy Attila, vagy egy másik, hasonlóan megbízhatónak tartott személy vezethetne.