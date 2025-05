Szakítunk a békementalitással, a háború felé vezető útra állunk át – mondja Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen

Videó;Orbán-kormány;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-05-08 09:23:00 CEST

A hangfelvételen a honvédelmi miniszter azt is egyértelművé teszi, hogy az úgynevezett fiatalításra azért volt szükség, mert ez a legegyszerűbb módja „a béketevékenység” megszüntetésének.

Magyarország szakít a békementalitással és a háború felé vezető útra lép – derül ki abból a bő egy perces hangfelvételből, amelyet Magyar Péter tett közzé csütörtök reggel a Facebookon.

A 2023. áprilisában készült felvételen elhangzottak nyíltan ellentmondanak az Orbán-kormány szinte unalomig ismételt szólamainak. A tárcavezető így fogalmaz: – Az ötödik Orbán-kormány eldöntötte, hogy egy valóban ütőképes, harcképes magyar haderőt építünk fel. Ez azt jelenti, hogy szakítunk az eddigi béketevékenységeinkkel - ismerjük ezeket - de főleg, egy folyamat eredményeképpen szakítunk a békementalitással.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hangfelvételen egyértelművé teszi azt is, hogy mi volt annak az úgynevezett fiatalítási programnak a valódi célja, amelynek keretében több száz tapasztalt tisztet rúgtak ki, köztük a Magyar Honvédség történetének legfiatalabb vezérkari főnökét, Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy aztán a helyére ültették a nála két évvel idősebb Böröndi Gábort. A tárcavezető a felvételen azt mondja: – Természetes volt, hogy az a folyamat, amit a nyilvánosságban fiatalításként ismertünk meg, egyszerűen ez a legegyszerűbb módja, hogy a békementalitással szakítsanak.

Ezt követően érkezik a hangfelvétel legerősebb része:

Szakítsunk a békementalitással, és átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára. Én ennek a végrehajtásában és végrehajtására Böröndi Gábor altábornagyot kértem föl.

Hozzátette, megtiszteltetés, hogy Böröndi Gábor elvállalta a feladatot, és arra számít, hogy ezt a folyamatot ő maradéktalanul végre fogja hajtani.

Magyar Péter a felvételt úgy kommentálta: „A békéről hazudtak a magyaroknak, de kiderült, hogy háborúba sodornák a csodálatos országunkat. Orbán Viktor honvédelmi minisztere ezen a felvételen bevallja, sőt büszkén hirdeti, hogy, amiről évek óta papolnak, az csak egy ócska hazugság. Tavaly a pedofil kegyelmi botrány egyértelművé tette, hogy Orbánék csak szavakban védik a gyerekeket és a családokat, és pont ők támogatják a pedofil rémeket. Most pedig az derült ki, hogy miközben az Orbán-kormány évek óta a magyar emberek megvédéséről beszél, aközben éppen ők azok, akik pénzért és a hatalomért a saját honfitársaik biztonságát is képesek feláldozni. Ez nem politikai hiba. Ez bűn. Egy olyan bűn, amire nincs és nem is lesz bocsánat.”

Tegnapi beharangozójában a Tisza Párt elnöke elmondta, Orbán Viktor három éve uszít és fenyeget, harmadik világháborúval, atomháborúval riogat, politikai ellenfeleit a háború támogatásával és a sorkötelezettség visszaállításával vádolja, magukat pedig a béke letéteményesének tartják. Mindeközben Magyar szerint titokban, a színfalak mögött a fideszesek teljesen mást tettek és tesznek. Elmondása szerint a bizonyítékok fényében érthetővé válik, miért távolították el hirtelen a Honvéd Vezérkar éléről Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, érthetővé válnak a minden korábbit meghaladó kormányzati hadi kiadások és a kormány külpolitikai lépései is. „Léteznek politikai hibák és vannak olyan bűnök, amelyek a magyar nemzet és a magyar emberek biztonságát veszélyeztetik. Az utóbbiakra nincs és nem is lehet bocsánat” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

A hangfelvétel azért kínos, mert az Orbán-kormánynak állandó szólama a béke, amelyre hivatkozva a miniszterelnök és a kabinetjének több prominens tagja évek óta a háborúpárti jelzővel támadja az Európai Uniót és tagadja meg a menekültek segítésén túl a támogatást attól az Ukrajnától, amely ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. február 24-én indított háborút.