Új őszödi beszéd vagy elterelő hadművelet?

hangfelvétel;őszödi beszéd;Magyar Honvédség;biztonságpolitika;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Péter;

2025-05-08 18:18:00 CEST

Katonaszakmailag nem túl érdekes, nemzetbiztonságilag ellenben annál komolyabb kérdéseket vet fel a Magyar Péter által csütörtök reggel közzétett hangfelvétel – fogalmazott egy területhez értő biztonságpolitikai forrásunk.

A miniszter által a hangfelvételen hallható beszéd, annak tematizálása, szóhasználata alapján egyértelműnek tűnik, hogy ezt a beszédet nem a nagy nyilvánosságnak szánták, hanem egy belsős fórumon, feltehetően katonai szakmai közönség előtt hangzott el valamikor 2023 áprilisa után.

Magyar Péter hét elején többször jelezte, hogy egy olyan dokumentumot hoz nyilvánosságra, melyet a Fidesz őszödi beszédének minősített. Csütörtök reggel aztán nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, melyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azt mondja, az Orbán-kormány eldöntötte, hogy valóban ütőképes magyar haderőt épít fel. Ez azt jelenti, hogy szakítanak az eddigi béketevékenységeikkel és békementalitásukkal. Arról is beszél, hogy át kell állni a háború felé vezető út nulladik fázisára. A feladat végrehajtásával Böröndi Gábor altábornagyot bízza meg.

Biztonságpolitikai forrásunk szerint a miniszter beszédében a magyar katonai doktrína régóta közismert szemléletváltozásáról beszélt, ami valójában 2014 után indult el. A krími orosz akció előtt a régió honvédségei, ahogy a magyar is, jobbára a NATO és más nemzetközi szövetségek kereteiben „békemissziókban” vettek részt. A krími orosz agresszió után került előtérbe a területvédelmi elv, a putyini orosz állam militarizálódásával újra belátható távolságba került egy hagyományos, államközi konfliktus lehetősége. Ebben a helyzetben a NATO elvárása volt, hogy a szövetség keleti határán az erősödő orosz agresszióval szemben elrettentő erejű, nehézpáncélos, illetve gyorsreagálású erők épüljenek, ebbe illeszkedett bele a Magyar Honvédségnél 2016-tól elindult haderőreform.

- Akkor sem lett volna atombomba, ha a DK nem éppen erre a napra időzíti a nagy bejelentést Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról és a pártelnök és Dobrev Klára válásáról

– mondta a Tisza Párt hangfelvételéről Nagy Attila Tibor politikai elemző. – Önmagában a felvétel meg sem közelíti az őszödi beszéd erejét, hatását, hiszen ebben az esetben csak egy kormánytag megy valamelyest szembe a kormányszólamokkal. Sőt, ha úgy nézzük, hogy korábban Fidesz-politikusok, sőt, maga Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a harmadik világháború veszélyéről, még akár bele is illik a hivatalos narratívába.

Nagy Attila Tibor szerint

a Magyar Péter által a Fidesz őszödi beszédeként beharangozott felvétel érdemben nem befolyásolja majd a közvéleményt, s mérhető hatása sem lesz a pártpreferenciák alakulásában.

Az időzítéssel kapcsolatban úgy vélte, nem véletlen, hogy éppen akkor jött ki vele a Tisza Párt, amikor egyik ismert arcukat, Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség korábbi parancsnokát támadja az Orbán-kormány, ám a DK alaposan bezavart a tiszás koncepcióba.

- Igazából a mai nap valóban nehezebb helyzetbe kerültek a kormánypártok, hiszen nekik az lett volna az ideális, ha Gyurcsány minimum a jövő évi választásokig maradt volna. Főleg azután lesz teljesen más a gyurcsányozás, hogy a pártelnök és felesége bejelentették a válásukat is. Bár nem tudjuk, mit tartalmaz a teljes hangfelvétel, hiszen most vélhetően egy szövegkörnyezetből kiragadott részletet ismerhettünk csak meg, de most nem jött be a Tisza időzítése, el kell engedniük ezt a sztorit – fogalmazott Nagy Attila Tibor.