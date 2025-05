Szipál emlékév indul

Szipál Márton;

2025-05-10 17:28:00 CEST

A megszokottól eltérően nem a születésének centenáriumán, hanem egy évvel később kezdődik a karakteres magyar fotóművész életművének bemutatása.

Szipál Márton, a hollywoodi hírességek fotográfusa 101. születésnapján, május 8-án jelentették be a Dugattyús házban rögtönzött mini kiállítás keretében: SZIPÁL 101 Fény-Élet-Örökség címmel emlékév veszi kezdetét. A programsorozat Budapesten indul egy születésnapi emlékpartival, a nagyközönség pedig június 14-től október 5-ig a debreceni MODEM-ben ismerkedhet meg először Szipál műveivel egy, a teljes életművet bemutató kiállítás keretében. A tárlaton a munkássága mellett páratlanul erős személyisége és családi története is nagy hangsúlyt kap. A MODEM-ben a művész eredeti fotográfiái is láthatók, hagyatékának olyan darabjai, amelyek most először kerülnek a nyilvánosság elé ilyen átfogó formában. Szipál fotósként az arcot helyezte középpontba, megkereste a benne rejlő harmóniát, és láthatóvá tette az egyediséget. Hangsúlyt adott a szemeknek, ezzel mutatta meg a tekintetben feltáruló személyiséget. Mesterien bánt a világítással, és a szépet látta meg minden modelljében.

Az emlékév első helyszíne nem véletlen, hiszen Szipál Debrecenben töltötte gyermekkorát, innen indult arra az útra, amely aztán egészen a Los Angeles-i Sunset Boulevard-ig repítette. Gyermekkorában pilóta szeretett volna lenni, később orvosi pályára készült, de édesapjától a műteremben észrevétlenül mindent megtanult. 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba. Rövidesen műtermet nyitott Los Angeles legfelkapottabb sugárútján, és meghódította egész Hollywoodot. A magyar fotós a társasági élet középpontja lett, házában megfordult a nemzetközi művészvilág krémje. Ismert és keresett fotográfussá vált, Martin, The Kingnek nevezték. Olyan nagyságokat örökített meg stúdiójában, mint John Wayne, Tommy Lee Jones, Leslie Nielsen, TracyNelson, Charlene Tilton, Priscilla Presley vagy Gábor Zsazsa. 1997-ben tért vissza Budapestre, és akkortól a hazai sztárvilág fontos alakjait is leültette kamerája elé Medveczky Ilonától Liptai Claudián át Bódi Magdiig.