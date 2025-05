Dobrev Klára: Itt az én időm, én készen állok

„Életem egyik legnehezebb döntése után, most először érzem igazán: nemcsak képes vagyok újra küzdeni, hanem talán soha nem voltam még ennyire készen rá” – közölte péntek délutáni Facebook-posztban a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője.

Dobrev Klára mindezt azzal indokolta, hogy van egy közösség, amelyet nem hagyhat cserben: a mindennapokban küzdő családanyák, a jobb életre vágyó fiatalok, vagy azok, akik aktív éveik végéhez közelednek, de még mindig tele vannak tervekkel és bizalommal. Hisznek – hisztek – bennem, bennünk, abban, hogy Magyarország ennél többet érdemel. Lehet igazságosabb, szolidárisabb, európaibb hely – sorolta, majd nyomatékosította: folytatja, s nem azért, mert már nem fáj, hanem mert tudja, miért csinálja.

„Nem ígérem, hogy könnyű lesz. De azt igen, hogy végigmegyek ezen az úton. Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül. Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok”