Az EU készül B és C tervvel is, ha Magyarország megvétózná Ukrajna csatlakozását

Európai Unió;Magyarország;Ukrajna;EU-csatlakozás;vétó;Kaja Kallas;

2025-05-09 18:35:00 CEST

A részletek egyelőre nem világosak.

Az EU tisztában van azzal, milyen lépéseket kell megtennie abban az esetben, ha Magyarország továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását – jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

Kaja Kallas az European Pravda újságírójának nyilatkozva Lembergben elmondta: a kétoldalú nézeteltérések nem állhatnak Ukrajna csatlakozási folyamatának útjába, és az uniós intézmények már most készülnek arra az eshetőségre, ha a magyar vétó megakadályozná az egyhangú döntés meghozatalát. Kifejtette: a tagállamok több forgatókönyvvel is számolnak, és bár a fő cél továbbra is a teljes körű egyetértés elérése, az EU rendelkezik alternatív megoldási tervekkel is. Hozzátette, hogy folyamatos egyeztetések zajlanak Budapesttel annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépni az ügyben.

Kiemelte: mind az uniós intézményeknek, mind Ukrajnának további feladatai vannak a csatlakozási folyamat előmozdítása érdekében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar kormánnyal fenntartják a párbeszédet. Jelezte: arra az esetre is felkészültek, ha végül nem sikerül közös nevezőre jutni, és ebben az esetben az EU kész cselekedni.

Kallas megerősítette: dolgoznak a B-terven – de van C is. Részleteket azonban nem árult el, mivel a folyamat jelenleg is zajlik. A külügyi főképviselő szerint a csatlakozási folyamat nemcsak Ukrajna, hanem az Európai Unió számára is alapvető jelentőségű.