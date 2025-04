Ukrán miniszterelnök-helyettes: A magyar kormány előtt nincsenek átléphetetlen vörös vonalak

Ukrajna;Orbán Viktor;Magyar Levente;Olha Sztefanyisina;

2025-04-30 19:42:00 CEST

Azzal kapcsolatban, hogy Schmidt Mária azt állította, az ukránok követték el a hírhedt bucsai mészárlást, Olha Sztefanyisina közölte: őt ez nem üti szíven, tisztában van vele, hogy ez csak politikai fogás.

„Ez olyan, mintha Moszkvában vagy valahol Oroszországban hangzott volna el. De nem hiszem, hogy az EU-csatlakozási folyamatra készülő országunkat szovjet sztenderdekkel lehet vádolni” – így reagált Olha Sztefanyisina, az ukrán kormány euroatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettese és egyben igazságügyi minisztere a Telexnek arra, hogy Orbán Viktor egy lakossági fórumon közölte: a nemzeti oktatás és a közösségi élet szempontjából ma Ukrajnában a helyzet rosszabb, mint a Szovjetunió idején volt.

Sztefanyisina szerint a 2010 és 2015 közötti időszakhoz képest, amire a magyar kormány hivatkozik, a feltételek és a jogi környezet a nemzeti kisebbségeket illetően nagyon más.

„Kétségtelen, helyenként valóban felborítottuk az egyensúlyt azzal, hogy az ukrán identitás megerősítésének jogi keretein dolgoztunk, miközben nem fordítottunk elég figyelmet a nemzeti kisebbségeket érintő politikára. De az utóbbi években dolgoztunk az egyensúly helyreállításán. A mostani jogi keret nyitottabb, liberálisabb, befogadóbb, európaibb, és készek vagyunk ezt a jogi keretet tovább alakítani”

– jelentette ki.

Egyetértett azzal, hogy volt racionális alapja a magyar kormány kifogásainak a kisebbségek jogait illetően. „Ezért fontos a párbeszéd, ahogyan ez zajlott Moldovával, Szlovákiával, Bulgáriával, és zajlik most is. De ez sosem vált drámai problémává. Sokat tettünk, de mindig van tere a fejlődésnek, ez a kétoldalú kapcsolatokon múlik. Most nem látunk problémát a nemzeti kisebbségek jogainak területén, de ennek mindig nagyon fontos szerepet kell játszania a kétoldalú kapcsolatokban” – állapította meg.

Arra a kérdésre, változott-e az évek során a magyar kormány által megfogalmazott fenntartások tartalma, azt mondta, a legfontosabb ellenvetések az oktatást érintették, többek között azt, hogy a magyar nyelven tartott órák aránya radikálisan csökkent volna annak a törvénymódosításnak a nyomán, amely azonban sosem lépett életbe. „Nem kellett tehát változtatnunk a gyakorlaton, mert a kifogásolt módosítás végül nem lépett életbe. Ez szerintem látványos igazolása volt annak, hogy elkötelezettek vagyunk a megoldás iránt, értjük a helyzetet, hogy valóban voltak problémák, amelyeket meg kellett oldanunk. Szerintem azok a részletek, amelyekben jelenleg sincs egyetértés, csupán félreértésből adódnak. Ebben szerepet játszik a kölcsönös bizalom hiánya. Épp ennek helyreállításán dolgozunk, ezért is fontos üzenet a tavaly nyár óta szünetelő párbeszéd felújítása” – közölte.

A felvetésre, hogy szerinte mi az oka annak, hogy a kapcsolatok így alakultak a magyar kormánnyal, Olha Sztefanyisina azt mondta, szerinte ez alapvetően nem Ukrajnáról szól, ezért sem veszik a szívükre az Ukrajna tagságának elutasítását célzó kampányt sem, amíg az nem befolyásolja az itt élő ukránok életét. Szerinte

a magyar kormány semleges szerepre törekedett, várta, hogy átláthatóbbá váljon a helyzet, hogy a megfelelő pillanatban felajánlják közvetítői szerepüket. „Mindez tehát inkább arról szól, hogy a magyar kormány megfelelő helyet találjon magának a nagy geopolitikai folyamatokban. Ez akár érthető elgondolás volt egy évvel ezelőttig is, de mostanra a tét már túl nagy, így ez már az EU-nak is terhére van”

– vélekedett.

Azzal kapcsolatban, hogy míg ő Magyar Leventével tárgyalt – aki a külgazdasági és külügyminiszter helyetteseként szokatlanul konstruktívan nyilatkozott a sajtótájékoztatón – Schmidt Mária publikált egy cikket, amelyben azt állította, hogy a bucsai mészárlást az ukránok követhették el saját polgáraik ellen, úgy reagált, őt ez nem üti szíven.

„Tisztában vagyok azzal, hogy ez csak politikai fogás. Nézze el nekem, de a magyar kormány nem áll közel a szívemhez. Sokkal fájóbb volt, amikor Lengyelországgal vált egy időre hűvösebbé a viszony. Volt ugyan feszültség, de mindig voltak vörös vonalak, amelyeket a lengyel fél nem lépett át. A magyar kormány előtt nincsenek ilyen átléphetetlen vörös vonalak”

– fogalmazott.

Olha Sztefanyisina az interjúban azt is közölte,

a keddi találkozót az újrakezdés hivatalos aktusának tekinti. „A párbeszéd igazán tavaly nyáron akadt meg, noha megállapodtunk abban, hogy felkészülünk a megvalósítási tervre, a magyar fél által átadott 11 pont figyelembevételével. Előkészítettük a dokumentumot az EU-csatlakozást érintő első tárgyalási fejezet előtt, ehhez bevontuk a kisebbségek képviselőit is.”

ha minden blokkolva van, az EU-csatlakozási folyamat, az Ukrajnát érintő finanszírozás, az Oroszország elleni szankciók fenntartása, akkor nincs értelme tárgyalásokat folytatni a magyar kormánnyal.

bár a NATO-tagságot nem érték el, „minden, ami ez előtt van, azt teljesítettük”.

nincsen változás Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának fenntartását illetően, az orosz területfoglalás semmilyen körülmények között nem számíthat jogi elismerésre.