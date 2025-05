Orbán Viktor kész elárulni az erdélyi magyarokat

RMDSZ;Románia;Orbán Viktor;elnökválasztás;erdélyi magyarok;árulás;George Simion;

2025-05-10 07:17:00 CEST

Semmilyen retorziót, elszigetelést nem fog támogatni a magyar kormány Romániával szemben, ha George Simion szélsőjobboldali jelölt nyeri meg az elnökválasztás május 18-i második fordulóját - derült ki pénteken Orbán Viktor miniszterelnök szavaiból.

A miniszterelnök Tihanyban elhangzott beszédében, - amely a YouTube-on is elérhető és az MTI is idézett - kitért a román elnökválasztásra is. Mint mondta, a jelöltek csütörtök esti tévévitájában George Simion „megszólította” Magyarországot. Orbán idézte a szélsőjobb politikust, aki azt mondta: „Most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk". Orbán úgy fogalmazott: történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de "annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Mind a románok, mind a magyarok teljes jogú polgárai az Európai Uniónak és azok is maradnak. A kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra" - szögezte le Orbán Viktor.

Ezzel párhuzamosan Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Budapesten, a Ludovika Fesztiválon egy panelbeszélgetésen tért ki a román elnökválasztásra. Elmondása szerint a magyar kormány álláspontja az, hogy nincs dolguk a román választással, a román elnökkel viszont majd lesz, hiszen a szomszédos Románia uniós és NATO-tagállam, amellyel Budapest eddig is az együttműködésre törekedett, és ez ezután is így lesz. Hangsúlyozta, Simionnak korábban sok magyarellenes akciója volt, de ezen sokat „finomított”, és a puding próbája az evés.

George Simion már többször dicsérte Orbán Viktor politikáját, a legutóbbi jelölti vitán pedig kijelentette, hogy sok tekintetben szeretné követni.

A magyar miniszterelnök állásfoglalása azért különös, mert George Simion megválasztását tragikusnak tartja az erdélyi magyarság. Az RMDSZ elsőként jelentette be, hogy fenntartások nélkül a szélsőjobboldali jelölt ellenfelét, Nicușor Dan bukaresti főpolgármestert támogatja, az erdélyi történelmi egyházak vezetői pedig csütörtökön adtak ki közös felhívást, amiben a választáson való részvételre buzdítják híveiket és azt kérik, hogy „az Európa-párti”, demokrata jelöltre szavazzanak a szélsőjobb ellenében.