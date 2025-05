Tanév közben rúgták ki egy komáromi középiskola tanárát, aki nem hagyta szó nélkül az intézményben történt botrányos eseteket

oktatás;elbocsátás;Komárom;tanár;Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal;Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum;

2025-05-10 06:45:00 CEST

A pedagógus jogi lépéseket fontolgat.

Nem sokkal az idei érettségi szünet előtt elbocsátották állásából a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum egyik oktatóját, aki korábban több, az iskolát érintő problémás esettel kapcsolatban is tiltakozott – értesült a Népszava.

Információink szerint Balla Istvánt - aki angol- és német nyelvtanárként, valamint osztályfőnökként dolgozott az intézményben - egyebek mellett arra hivatkozva rúgták ki, hogy nem volt együttműködő a feletteseivel.

A pedagógus jogi lépéseket fontolgat, ezért a részletekről még nem akart nyilatkozni. Az elbocsátás okairól többször érdeklődtünk a technikumot fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrumnál, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál (NSZFH) is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak megkereséseinkre.

Balla István a Tanítanék Mozgalom 2018-as tüntetésén szólalt fel először, nem sokkal azután, hogy kiderült, a komáromi iskolában a faliújságra tették ki azoknak a tanulóknak a nevét, akik valamilyen megrovásban részesültek.

A szégyenfal miatt az oktató kritizálta az intézményvezetést, aggályai nem voltak alaptalanok: az RTL Klub akkori beszámolója szerint az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala is jogellenesnek találta ezt az iskolai gyakorlatot.

De a kirúgott oktatónak szerepe volt abban is,

hogy tavaly októberben nem sikerült eltussolni a Széchenyi Technikum korábbi igazgatójának esetét, aki ellen végül szexuális visszaélés gyanúja miatt indult rendőrségi nyomozás - a gyanú szerint egy diáklánnyal létesített szexuális kapcsolatot.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk a nyomozás állásáról, de lapzártánkig innen sem kaptunk tájékoztatást.

Idén februárban pedig a Népszava számolt be arról, hogy több tucat diák és szülő tett panaszbejelentést a komáromi technikum egy másik oktatója ellen, aki a panaszok szerint trágárkodva beszél és pedagógushoz méltatlan, sokszor félelemkeltő módon viselkedik a diákjaival. De az is többször előfordult, hogy tanítás helyett az asztalára támaszkodva aludt az osztályteremben, amit a diákok fényképekkel is bizonyítottak. Továbbá a szexuális visszaélést sem ítélte el, hanem még helyeselte is azt. Balla István a kollégája viselkedése ellen is többször szót emelt.

Az esetről a Momentum parlamenti képviselője, Tóth Endre is beszámolt a Facebook-oldalán. Szerinte az ország szégyene, hogy ilyen megtörténhet a magyar közoktatásban.

Bár a diák- és szülői panaszok nyomán a trágárkodó oktató ellen átfogó vizsgálat indult, úgy tudjuk, ő továbbra is az iskolában dolgozhat.