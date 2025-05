baloldal;MSZP;elemzés;Gyurcsány Ferenc;stratégia;távozás;DK;Földes György;Ágh Attila;

Ágh Attila politológus és Földes György történész hasonlóan látja: bár jelenlegi formájában a DK és az MSZP is tehertételt jelent, a volt miniszterelnök lemondása hozzájárulhat a baloldal megújulásához.

– Az utolsó pillanatig, az utolsó töltényéig harcolt – így értékelte Földes György történész, volt MSZP-s tanácsadó, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a politikától. Ha ezt 2006-ban lépte volna meg, akkor ő is, a baloldal is és az ország is jobban járt volna. De – tette hozzá – jobb későn, mint soha. Tiszteletet érdemel ezért a számára nagyon nehéz döntésért.

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy Gyurcsány Ferenc volt kormányfő lemond a DK elnöki posztjáról és minden parlamenti tisztségéről. Politikai vetülettel bíró magánéleti szál, hogy hosszú házasság után Dobrev és Gyurcsány elválnak egymástól.

– Gyurcsány Ferenc távozásával elhárult egy akadály az elől, hogy a magyar baloldal visszaszerezze a hitelességét

– jelentette ki kérdésünkre Földes György. A baloldal egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy képes legyen kialakítani egy új politikai stratégiát. Ennek megvalósításához azonban több lépésre van szükség. Egyebek mellett arra, hogy a magyar szellemi baloldal, különösen a fiatal értelmiség, ne zárkózzon el a stratégia kidolgozása elől, mondván, hogy nincs mit kezdeni az „óbaloldallal”.

Létezik ugyanis egy fiatal baloldali értelmiség, amelynek jelentős fenntartásai vannak a jelenlegi baloldali pártokkal, a DK-val és az MSZP-vel szemben. Most a pártoknak is meg kell ragadniuk az esélyt, ami Gyurcsány Ferenc visszavonulásával nagyobbnak látszik, mint eddig volt. Hiszen felelősséggel tartoznak önmaguknak, a baloldalnak és a társadalomnak.

Újra kell indítani a párbeszédet a lehetséges szereplők között.

Gyurcsány Ferenc személye tehertétel volt, de a pártok is messzemenőkig felelősek azért, hogy idáig jutott, marginalizálódott a baloldal. Személyi és szervezeti változások kellenek, vissza kell szerezni a bizalmat, politikai teret kell biztosítani a fiatalok számára

– sorolta Földes György.

Mai állapotában bizonyos értelemben a DK és az MSZP is tehertétele a megújulásnak. Ha viszont megfelelő önkritikával hitelesítik a társadalom felé, hogy nem úgy akarják folytatni, ahogyan eddig politizáltak, akkor ez is jelentős lépés előre. Az biztos: az új politikai stratégia nem merülhet ki annyiban, hogy „mindenki fogjon össze mindenkivel”. Ez kevés. Új jövőkép kell, olyan politikusok, szervezetek, akik és amelyek ezt a jövőképet hitelesen tudják képviselni – hangsúlyozta Földes György.

A baloldali hagyomány védelme szempontjából fontos lenne, hogy a DK és az MSZP a politikai porondon maradjon, de a baloldali hagyományt csak úgy lehet védeni, ha a pártok képesek önmaguk felülvizsgálatára. Bármilyen összefogásról csak akkor lehet beszélni, ha megerősödött a társadalmi bizalom, újra van nyitottság a baloldali pártok iránt. Földes György szerint a bizalom megerősítését úgy lehet elérni, hogy a pártok alapos változásokat hajtanak végre önmagukon és újfajta – elsősorban társadalmi szövetségeket – keresnek. Tehát:

az új szereplők bevonása fontos, teret kell nyitni előttük, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennek a meglévő pártokon belül kell megtörténnie.

Ágh Attila politológus Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc kormányfő munkáját is segítette tanácsadóként. Lapunknak nyilatkozva felidézett egy emléket 2009-ből. Miután lemondott a miniszterelnökségről, Gyurcsány a megfelelő ismeretségeinek köszönhetően különféle ajánlatokat kapott Brüsszelből. Mivel ezekre nem reagált, többen Ágh Attilánál érdeklődtek, hogy milyen válaszra számíthatnak. Ágh Attila felkereste Gyurcsány Ferencet, aki elutasította az ajánlatokat: közölte, hogy nem akar Brüsszelbe menni.

A politológus szerint ez volt a döntő fordulat.

„Ha Feri akkor elmegy Brüsszelbe – az angoltudása megvolt, a kapcsolatrendszere megvolt –, akkor egy európai típusú politikussá nevelődhetett volna, és a magyarországi pártharcokhoz visszatérve valódi dinamizmust tudott volna vinni a magyar politikába”

– fogalmazott Ágh Attila.

Valamelyik brüsszeli megbízatás elvállalása helyett Gyurcsány Ferenc a baloldal megújítását próbálta elérni a DK megalapításával. Felismerte, hogy az MSZP elfáradt, eltávolodott a progressziótól. A DK létrehozása Ágh Attila szerint elvileg jó elképzelés volt, de egy idő után ez a párt is ugyanoda jutott, ahova az MSZP.

Gyurcsány Ferenc utolsó nagy kísérlete az volt – emlékeztetett Ágh Attila –, hogy a közelmúltban egy lakókocsival országjárásra indult. Kiderült, hogy kevesen kíváncsiak rá. Elvesztette azt a képességét, hogy kapcsolatot teremtsen az emberekkel. Márpedig egy jó politikusra az jellemző, hogy olyan nyelven tud megszólalni, ami sokak számára vonzó lehet. Ez elemi feltétel.

„Mondjuk ki világosan, akkor is, ha kicsit sértő: nevetségessé tette magát”

– indokolta Ágh Attila, hogy a DK elnöke miért éppen most döntött a visszavonulás mellett.

A baloldali politikusok ugyanazokat a szavakat, mondatokat, kifejezéseket ismételgetik, a választók már akkor ásítoznak, ha meglátnak egy DK-s vagy MSZP-s képviselőt – folytatta. Gyorsan változó világban élünk, de ők tíz-húsz évvel ezelőtti szövegeket ismételgetnek állandóan, és olyan közhelyekkel hozakodnak elő, amelyek nem figyelmet keltenek, hanem inkább idegesítik az embereket.

A baloldalon már nincsenek a szó valódi értelmében vett politikusok, vagy csak nagyon kevesen vannak – állította Ágh Attila. Várakozása szerint Gyurcsány Ferenc távozása „megtisztítja a terepet”, pozitív hatással lesz a baloldalra, amely „alapvetően unalmassá vált”. A baloldal megújításához – vélekedett –

olyanoknak kell átvenniük a régiek helyét, akik a középgenerációhoz tartoznak, jártasak európai ügyekben, tudják, mit jelent az európai progresszió és folyamatosan nyomon követik a változásokat.