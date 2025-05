A magyargyűlölő román elnökjelölt megköszönte Orbán Viktor nagyszerű üzenetét, szerinte együtt kell megnyerniük a harcot

Románia;Orbán Viktor;magyarellenesség;erdélyi magyarság;román elnökválasztás;George Simion;

2025-05-10 14:21:00 CEST

Eljött ez is. A szélsőjobboldali román elnökjelölt és Orbán Viktor együtt az erdélyi magyarok ellen.

„Köszönöm a nagyszerű üzenetet, Orbán Viktor! Meg kell nyernünk a harcot! Együtt!” – üzente a magyar miniszterelnöknek George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökjelöltje. A román elnökválasztás első fordulóját megnyerő szélsőjobboldali, magyargyűlölő jelölt megosztotta Orbán róla szóló, az X-en közzétett videóját, ehhez írta a fenti üzenetet.

Orbán Viktor Tihanyban elhangzott beszédében kitért a román elnökválasztásra is, az X közösségi oldalon pedig meg is osztotta követőivel a George Simionra vonatkozó részt. Mint mondta, a jelöltek csütörtök esti tévévitájában a szélsőjobbos politikus „megszólította” Magyarországot. Orbán Viktor azt mondta, nem szólnak bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, és semmilyen retorziót, elszigetelést nem fog támogatni a magyar kormány Romániával szemben, ha George Simion nyeri meg a május 18-i második fordulót és lesz Románia új elnöke.

George Simion egyébként már többször dicsérte Orbán Viktor politikáját, a legutóbbi jelölti vitán pedig kijelentette, hogy sok tekintetben szeretné követni. A magyar miniszterelnök állásfoglalása azért különös, mert George Simion megválasztását tragikusnak tartja az erdélyi magyarság. Az RMDSZ elsőként jelentette be, hogy fenntartások nélkül a szélsőjobboldali jelölt ellenfelét, Nicușor Dan bukaresti főpolgármestert támogatja, az erdélyi történelmi egyházak vezetői pedig csütörtökön adtak ki közös felhívást, amiben a választáson való részvételre buzdítják híveiket és azt kérik, hogy „az Európa-párti”, demokrata jelöltre szavazzanak a szélsőjobb ellenében.

Orbán Viktor egyébként amellett a George Simion mellett állt ki, aki hat megszervezte a román szélsőjobboldali futballhuligánok támadását az úzvölgyi katonatemető ellen. Emlékezetes, hogy 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be az katonatemetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox szertartású felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni azt. Azóta a román nacionalista szervezetek több megemlékezést is tartottak a katonatemetőben, George Simion pedig rendre a román sovinizmus arcaként lép fel Romániának, illetve annak a Moldova egyesítéséért, ahonnan 2018-ban öt évre kitiltották, de biztonsági aggályok miatt 2024 óta nem léphet be Ukrajnába sem. (Csak találgathatunk, de Orbán Viktor alighanem azért ilyen puhány, mert kaphatott valamiféle ígéretet szélsőjobboldali román elnökjelölt nagy európai mentorától, Giorgia Meloni olasz kormányfőtől, hogy ha ha más nem, ő majd fékezni fogja George Simiont. Az AUR ugyanabban az európai pártcsaládban és EP-frakcióban, az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) között ül, mint a Meloni-féle Olasz Fivérek. Ettől függetlenül az, amit Orbán Viktor művel, többé-kevésbé az erdélyi magyarok elárulása – a szerk.)