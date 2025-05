Lovasi András: Jár a köszönet Magyar Péternek Gyurcsány Ferenc távozásáért

Gyurcsány Ferenc;Oroszország;Magyarország;Lovasi András;Kutyapárt;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-10 16:31:00 CEST

A zenész elmondta, felmerült már benne, hogy elköltözik az országból.

„Tegnap Gyurcsány Ferenc lemondott minden funkciójáról! 19 év késéssel. Ha csupán ennyit köszönhetünk Magyar Péternek, már csak ezért is jár neki a köszi. Nélküle ez biztosan nem történt volna meg. Meg tényleg finnyáskodjak akkor, amikor a tét az, hogy elmenjek-e az országból, vagy ne?” - mondta a Válasz Online-nak adott interjújában Lovasi András, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag együttesek énekes-dalszerző-gitárosa.

A lap annak apropóján kereste meg a zenészt, hogy a Kiscsillag húsz éve alakult és ma tartja jubileumi koncertjét a Budapest Parkban. Azonban természetesen nem csak a zeneipari témákról beszéltek. Szóba került például a Matolcsy-féle MNB-botrány, ennek apropóján a zenész beszélt Ki találja meg? című számukról, amelyet annak idején Matolcsy György kijelentése ihletett meg a japán gyerekek fenekén található piros pontról. "A kérdés ma is aktuális persze, és láss csodát, éppen Matolcsy kapcsán: vajon ki találja meg azt a több százmilliárd forintot, amelynek lába kélt, vagy nem folyt be haszonként, pedig befolyhatott volna?" - fogalmazott. A zenész szerint lehet, hogy belső leszámolás zajlik a Fideszben, arra mindenesetre nem számított, hogy Orbán Viktor nem állítja le az Állami Számvevőszéket, miközben nyilvánvaló, hogy ez a botrány is a Tisza Pártot fogja erősíteni.

Lovasi András az interjúban úgy vélekedett, hogy bizonyos szempontból még Ákos is minőségi popzenét jelent, ha például azt nézzük, hogy az Orbán-kormány ma már Győzikére és Mága Zoltánra építkezik ezen a téren. Az pedig nem fáj neki, hogy nem ő, hanem Majka írt olyan, nagy sikerű kormánykritikus dalt, mint a Csurran-cseppen. A rappert ugyanakkor "óvatos duhajnak" tartja, aki ügyes és érti a magyar néplelket. Igaz, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is ügyesek a maguk módján - jegyezte meg.

Lovasi úgy vélekedett, hogy Magyarországon némi fáziskéséssel az történik, mint Oroszországban, ugyanakkor Magyar Péter megjelenése ebbe a tendenciába mintha bekavart volna. "Nem történt olyan az elmúlt tíz évben, ami úgy igazán meglepett volna.

Aki végignézte, mi történt 2008 óta Oroszországban, az láthatja, hogy némi fáziskéséssel az történik nálunk is. Amit nem lehetett előre látni, az az, ahogy az egész politikai tér megmozdul, átrendeződik, ahogy az tavaly óta történik. El is kezdődött a helyezkedés. Akik a NER-ben vagy az ellenzék, vagy a kormány oldalán, de megtalálták eddig a számításukat, Magyar Péter feltűnése után megmoccantak és keresik a helyüket" - fogalmazott.

Lovasi András elmondta, a héten felvettek hat új dalt a Kiscsillaggal, amelyek között szintén van közéleti élű, igaz, nem konkrétan a NER-t ostorozzák benne, hanem általánosságban establishment-ellenesség érezhető ki belőlük. "Hiszen a NER is azért tudott kiteljesedni, mert a hagyományos politika kudarcot vallott. Az altright következménye a woke-nak, és hát a woke is borzalmas. Nem látsz olyanokat a politikai palettán, akik bármilyen hagyományos ideológiát következetesen képviselnek és többséget tudnak képezni hozzá. Ehelyett minden oldalon politikai kalandorokba botlik az ember" - mondta.

Magyar Péterrel kapcsolatban a zenész úgy vélekedett, hogy lehetünk finnyásak, de Gyurcsány Ferenc mégiscsak lemondott, nélküle ez biztosan nem történt volna meg, így már csak ezért is jár neki a köszönet. Ráadásul, mint mondta, mostanában az is opció neki, hogy elmenjen-e az országból, vagy ne. "Van egy pont, amely után már nem itt akarnám élni a hétköznapjaimat, ha nem is számolnék fel mindent. Nagyon nehezen venném rá magam, meg pénzem sincs – de van például egy lakóautóm. Egyrészt remek arra, hogy ha játszom valahol, ne kelljen szobát bérelnem és alhassak a parkolóban, de azért is van, hogy ha gyorsan kell mozdulni innen, gyorsan tudjak mozdulni. Egy ideig, ha kell, elvagyok egy kempingben is" - magyarázta, majd a következő kérdésre válaszolva még hozzátette, "miközben mindenki szereti ezt az országot, ezt a várost, van egy pont, amikor az ember azt mondja, ezt azért már tényleg nem."

A zenész szerint 2007 környékén még Szentpéterváron és Moszkvában is pezsgő élet volt, ez azonban mára eltűnt. "Van barátom, aki ott dolgozott akkortájt és a főnöke kirúgta, hazaküldte. A saját érdekében. A felsőbb erők összetűzésbe kerültek egymással és az a főnök tudta, milyen következménye lesz ennek rá nézve. Kegyvesztett lett. Egy hónap múlva halott volt. Megölték. Itt még persze nem tartunk és Magyar Péter sem Navalnij: nincs úgy elszigetelve, hogy könnyedén meg lehessen szabadulni tőle – ha most véletlenül elütné az autó, valószínűleg nem lenne egyszerű helyreállítani a békét" - fogalmazott.

Lovasi András nem hiszi, hogy a Kutyapártnak feltétlenül a Parlament a legjobb terep, ők inkább helyi szinten lehetnek jó vezetők. A parlamentben bent lesz a Mi Hazánk a Fidesz mellett, ez szinte biztos, és most az a fontos, hogy velük szemben meglegyen a többség. Ha ehhez a kutyák hozzá tudnak járulni, jó, ha inkább veszélyeztetik, az meg nem jó. Az óellenzékből viszont már nem lesz semmi - magyarázta.