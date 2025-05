Eddig 25-30 milliárd forint a kár a száj- és körömfájás miatt, ráadásul érhetik újabb csapások a magyar mezőgazdaságot

Magyarország;mezőgazdaság;csapás;száj- és körömfájás;

2025-05-12 17:45:00 CEST

Az egyes élelmiszerekre bevezetett árrésstop sem segít.

A ragadós száj- és körömfájás miatti anyagi kár jelenleg 25-30 milliárd forintra tehető. Amennyiben a vírus kiterjedne akkor az a hazai élelmiszer-gazdaság kibocsátásának ötödét, vagyis mintegy 2700 milliárd forintot kitevő részét érinthetné.

Ez a mezőgazdaság kibocsátásának több mint 21 százalékát, míg az élelmiszeriparnak hozzávetőlegesen 20 százalékát jelentené. Erre ugyan most nincs jel, sőt, Nagy István agrárminiszter múlt keddi parlamenti meghallgatásán kijelentette, ha nem lesz újabb fertőzés, akkor május 30-án kihirdetik a mentességet, az előbbi számok miatt mégis létfontosságú a terjedés megakadályozása.

A száj-és körömfájás miatti veszteségek egyébként közvetve és közvetlenül az egész agráriumra rányomták a bélyeget. De nem csak emiatt nehezebb a helyzet, volt madárinfluenza-járvány is, továbbá az egyes élelmiszerekre bevezetett árrésstop sem segít. De benne van a szántóföldi növénytermesztők esetében az amerikai elnök, Donald Trump által belobbantott vámháború okozta bizonytalanság, és az ország egyes pontjain tapasztalt csapadékhiány is. Ha ez nem lenne elég, ott volt a gyümölcstermesztőknél tapasztalt tavaszi fagy is, amelynek következtében számottevően csökkenhet a termésmennyiség. Mindezek miatt az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készült Agrártrend bizalmi index 2024 utolsó három hónapjának 33,7 pontjáról az idei első negyedévére 32,4 pontra süllyedt - mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank az agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója, az index minapi bemutatóján.

A piaci fejleményeket említve Héjja Csaba, az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője megjegyezte, hogy a száj és körömfájás megjelenésekor csökkent a vágóállatok árai is. A Népszava gyűjtése szerint az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) piaci árinformációs rendszerében a 9. héten a vágósertés termelői ára kilogrammonként 682 forint volt, a ezután, a 10. héten kitört a járvány, ami a következő, vagyis a 11. hétre 670 forintig süllyesztette az árat. Azóta viszont a németországi, vagyis a nemzetközi árakat követve ma már 760 forint közelében van az említett termelői ár. Ide vonatkozóan viszont Héjja Csaba elmondta, hogy a járvány miatti hatósági intézkedések következtében az állatokat „túl kell tartani”, ami viszont veszteséget jelent a termelők számára. Kiemelte, hogy az értékesítés fő szezonja azért őszre esik, a kereskedelmi korlátozásokat pedig szerencsés esetében addigra feloldhatják, így az ágazat kiesése remélhetőleg nem lesz olyan jelentős, mint azt sokan az első pillanatban vizionálták. Kifejtette azt is, hogy a száj- és körömfájás az öt telep miatt ugyan nagy problémát jelent, de tragédiáról mégsem kell beszélni.

A magyarországi állatállomány koncentrációja alapján az okozna drámai helyzetet, ha a járvány a szarvasmarhákat Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar vármegyében, a sertéseket pedig az alföldi régióban kezdené el tizedelni.

A megfékezés egyébként nem csak mezőgazdasági szempontok alapján alapvető érdek – tette hozzá az előzőkhöz Hollósi Dávid. Korábbi angliai példák mutatják, hogy a fertőzés nem csak a teljes agrárgazdasági szektort és kiszolgáló szervezeteit, cégeit veszélyezteti, de még a turizmus is megszenvedheti hatásait.

Az hogy az említett két szektorban tapasztalható fejlemények egyébként mennyire rányomják a bélyegüket a teljes agráriumra, azt jól jelzi: a hitelintézet által vizsgált 12 termékpálya közül mindössze háromban, a szőlő- és bor-, a szántóföldi zöldség-, valamint a hajtatott zöldségtermesztésben vélekedtek úgy a gazdák, hogy a kilátásaik kedvezőek.