Kocsis Máté: Magyar Péter nyilvánosan elérhető hangfelvételt tett közzé, a Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek sérthetik Magyarország szuverenitását

2025-05-11 10:15:00 CEST

Közlése szerint az ukránok semmiféle bizonyítékot nem mutattak be, hogy a Kárpátalján elfogott magyarok kémkedtek volna.

Az ukrán ügy miatt nem fognak többen szavazni Ukrajna gyorsított csatlakozására, annak ellenére, hogy ebben reménykedik az ellenzék - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője vasárnap az állami rádióban.

Kocsis Máté a Magyar Távirati Iroda (MTI) szemléje szerint a többi között arról beszélt, a Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek, mondjuk úgy, hogy sérthetik az ország szuverenitását. Kitért arra is, hogy csütörtökön a Tisza Párt elnöke és az úgynevezett „balliberális” sajtó a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve az Orbán-kormány honlapján is megtalálható.

A Magyar Péter által felhozott vádaknak „se füle, se farka” nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján. Vagy az van, hogy az ilyen kémelfogó akciók a nyilvánosság kizárásával történnek és nincs ez ügyben kommunikáció, vagy ha van, akkor viszont meg kell mondani, hogy mi történt, kik ők, mi a bűnük és mi a bizonyíték ellenük - vélekedett Kocsis Máté, megjegyezve, ez azonban nem történt meg, ami a Tisza Párt időzítésével kapcsolatban is gyanússá teszi ezt az ügyet.