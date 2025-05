Orbán Viktor Kelemen Hunornak is megmondta, hogy semmilyen módon nem akarja befolyásolni a romániai elnökválasztást

Románia;Orbán Viktor;magyarellenesség;Kelemen Hunor;George Simion;

2025-05-10 19:22:00 CEST

Ez azt jelenti, az erdélyi magyarok ne számítsanak arra, hogy a Fidesz arra buzdítaná őket, ne szavazzanak a hírhedten magyarellenes román elnökjelöltre, George Simionra.

Ma délután telefonon egyeztettem Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Egyértelművé tettem: Magyarországról semmilyen módon nem kívánjuk befolyásolni a romániai elnökválasztást - közölte Orbán Viktor a Facebookon, mellékelve egy korábbi fotót az erdélyi magyar politikussal.

Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök az RMDSZ elnökének is egyértelművé tette, ne számítsanak az erdélyi magyarok arra, hogy a Fidesz bármilyen szinten is arra buzdítaná a választókat, ne szavazzanak a hírhedten magyarellenes román elnökjelöltre, George Simionra.

A kormányfő pénteken együttműködéséről biztosította a szélsőjobboldali román politikust. Sőt, úgy kezdte el dicsérni George Simiont, hogy közben egy árva szóval sem tett említést a magyarokra fenyegetést jelentő román elnökjelölt határon túli magyarok elleni tetteiről, helyette arról beszélt, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion úgy fogalmazott, a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. „Teljesen egyetértünk” - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy folytatta: „Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét: mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.” A magyar kormányfőt a jelek szerint az sem zavarja, hogy az RMDSZ mellett az erdélyi magyar történelmi egyházak, így a katolikusok, a reformátusok és az unitáriusok is világosan kiálltak a magyargyűlölő román elnökjelölttel szemben.

A miniszterelnök mostani posztjában annyival igyekezett korrigálni a már-már árulásnak is beillő fordulatát, hogy azt írta: „A magyar kormány ugyanakkor meghatározónak tekinti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontját, nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató. Románia mindenkori vezetőivel azon dolgozunk, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsuk.”

Kérdés, hogy mindezt hogyan tervezi azzal a George Simionnal, akinek pártja - mint arra Kelemen Hunor előzőleg felhívta a figyelmet - több mint száz pert indított az erdélyi magyar közösség ellen olyan dolgokért is, mint például, hogy használták a székely és a magyar zászlókat vagy éppen az anyanyelv üket. Az viszont nem az első alkalom, hogy a magát patriótaként definiáló Orbán-kormány magyarellenes politikai szereplőkhöz dörgölőzik: ismeretes, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök kormánya ugyancsak nem a magyarbarátságáról ismert. A szlovák szélsőjobboldallal kötött koalícióban testet öltő regnálása alatt vezették be például a diszkriminatív szlovák nyelvtörvényt, betiltották a kettős állampolgárságot, de az ő időszakához kötődik Malina Hedvig meghurcolása is, akit 2006-ban ismeretlenek megvertek Nyitrán, mert magyarul telefonált. Az elkövetőket a rendőrség nem fogta el, helyette az akkor egyetemista lányt vonták eljárás alá.