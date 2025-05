Még mindig bírja Lázár János bizalmát a vezérigazgató, aki a közpénznyelő MNB-alapítvány befektetéseit irányította

MNB;MÁV;pályaudvar;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-05-11 21:35:00 CEST

Fekete Zoltán jelenleg a pályaudvari privatizációt irányítja.

Az MNB-alapítványok vitatott befektetéseivel kapcsolatban egyre több feljelentés érkezik, miközben az ügyekben kulcsszerepet betöltő Fekete Zoltán továbbra is élvezi az Orbán-kormány bizalmát – írja a Blikk.

Az Optima Befektetési Zrt. egykori vezérigazgatója jelenleg a Magyar Államvasutak (MÁV) ingatlan-főigazgatójaként irányítja a legnagyobb pályaudvarok hasznosítására kiírt pályázati eljárásokat. A tervek szerint a vasúttársaság még az idén kiválasztja azokat a magáncégeket, amelyek hosszú távon részt vehetnek négy budapesti és három vidéki állomás fejlesztésében.

A lap érdeklődött az Építési és Közlekedési Minisztériumnál (ÉKM) arról, hogy Fekete Zoltán továbbra is betölti-e vezetői tisztségét, illetve változott-e a tárca bizalma vele szemben. A minisztérium válaszában nem említette név szerint az ingatlan-főigazgatót, csupán annyit közölt: a MÁV-csoport vezetésében és a vezetők feladatköreiben nem történt változás. Kiegészítésként hozzátették, hogy az országos állomás-megújítási program keretében új pályázatot írnak ki, amely szélesebb körben vonhat be fejlesztési kapacitásokat. Az ütemterv azonban változatlan: a nyerteseket még idén kiválasztják, a munkálatok jövőre indulnak.

A magáncégek, amelyek korábban is részt vettek a folyamatban, hivatalos értesítést kaptak az előző eljárás lezárásáról, és arról is tájékoztatták őket, hogy korábbi javaslataik a következő szakaszban is felhasználhatók.

A hét érintett állomásra külön gazdasági társaságokat hoz létre a MÁV-csoport. Ezek bonyolítják majd a pályázati eljárásokat, és a győztes cégekkel közösen alapítják meg azokat a társaságokat, amelyek az ingatlanok üzemeltetését végzik. A minisztérium hangsúlyozta: a magánbefektetők nem kapnak közvetlenül állami tulajdont, csupán részesedést szerezhetnek azokban a társaságokban, amelyek kezelik és hasznosítják az állami ingatlanokat.