Rácz András: Oroszországnak kémkedhetett Kárpátalján a magyar hírszerzés

Oroszország;Kárpátalja;Ukrajna;kémkedés;

2025-05-12 15:45:00 CEST

Szerinte a Fideszben senki sem olyan ostoba, hogy komolyan gondolja Kárpátalja katonai úton történő visszaszerzését.

Nem Budapestnek, hanem Moszkvának értékesek azok az információk, amelyeket a magyar hírszerzés a kárpátaljai ukrán légvédelemről próbált begyűjteni – írta egy hétfői posztjában Rácz András.

A szakértő szerint az orosz légierő többször is megkísérelte úgy támadni az lvivi körzetet, hogy a robotrepülőgépek és drónok délről, Kárpátalja légterén keresztül közelítették volna meg a célpontokat. Pontosan ilyen támadás történt 2024 novemberében is, amikor a kárpátaljai ukrán légvédelem legalább két orosz repülőeszközt lelőtt, és a roncsok a megyében csapódtak be.

Ráadásul a Kárpátok hegylánca miatt az orosz elektronikai felderítés nem képes úgy belátni Kárpátaljára, mint az ország keleti megyéibe – azaz nem tudják pontosan, hol és milyen légvédelmi egységek találhatók. Így tehát könnyen lehet, hogy Moszkvában komoly érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű információk iránt – vélekedett. Mindez pedig a kárpátaljai magyarságot is veszélybe sodorja – ráadásul az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén (NATO) belül is súlyos ügynek számít.

Rácz András emlékeztetett: maga az elfogás már egy héttel korábban megtörtént, és Kijev időben tájékoztatta erről a NATO-t is. A nyilvánosságra hozást össze kellett hangolni legalább a főbb NATO-szövetségesekkel, mivel ez az ügy várhatóan jelentősen gyengíti Magyarország mozgásterét a szövetségen belül – tette hozzá. Éppen ezért nem valószínű az, amit a kormánypropaganda sugall,

hogy az ukránok a Magyar Péter által szintén május 8-án nyilvánosságra hozott, Szalay-Bobrovniczky Kristóf-féle hangfelvételre próbáltak volna „rákapcsolódni” azzal, hogy egy nappal később előálltak ezzel a bejelentéssel.

Rácz András szerint Budapesten senki sem gondolja komolyan, hogy katonai erővel kívánna Magyarország területet szerezni Ukrajnától. „Vajon miért – és főleg kinek – gyűjtött a magyar katonai hírszerzés információkat Kárpátalja katonai védelméről? Magyar katonai vagy területi ambíció ugyanis Kárpátaljával kapcsolatban nyilván nincs – annyira még a Fideszben sem lehet senki sem ostoba, hogy komolyan gondoljon bármilyen támadó műveletet. Kizárásos alapon maradnak tehát az oroszok, mint megrendelő. Ha viszont ez a helyzet, akkor az azt jelenti, hogy valójában nem a TISZA játszik össze Kijevvel, hanem a magyar kormány Moszkvával - veszélybe sodorva a kárpátaljai magyarságot is. Nem kellene hagyni, hogy a kormányzati átkeretezési próbálkozások erről eltereljék a figyelmet” - zárta sorait.