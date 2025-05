Az Orbán-kormány pozitívumként tálalja, hogy garantálja a nyugdíj inflációkövető emelését, ám valójában befagyasztotta a vásárlóértékét

Orbán-kormány;nyugdíj;Nyitrai Zsolt;vásárlóérték;NYUSZET;

2025-05-12 19:45:00 CEST

Ráadásul nem is az előző év, hanem a 2012-es szinten. Egy átlagnyugdíjas zsebéből így évi 720 ezer forintot vesz ki a kabinet egyetlen évben.

Miközben Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos rendkívüli hírként jelentette be, hogy májusban megérkezik a májusban esedékes nyugdíj, az idősek érdekképviselete jelezte, 2012-es szinten befagyasztotta a kormány az ellátások vásárlóértékét – erről beszélt lapunknak Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító tagja.

Nyitrai közösségi oldalán rendkívüli hírként jelentette be a rendes havi nyugdíjkifizetést. „Bréking, hétfőtől utalják a májusi nyugdíjat, Magyarország kormánya nem ígérget felelőtlenül, hanem valóban megbecsüli az időseket” – írta. Azok, akik nem nyugdíjasok, okkal gondolhatják, hogy előre hozott kifizetésről, netán plusz pénzről adott hírt a kormánypárti politikus. Erről szó nincs, a Magyar Államkincstár oldalán is olvasható, előre tervezett utalási napról számolt be különleges eseményként.

- Noha a kormány pozitív folyamatként tálalja azt is, hogy garantálja a nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások inflációkövető emelését – ezt vállalta a jövő évi költségvetésben is – ezzel valójában befagyasztotta a nyugdíjak vásárlóértékét

– mondja Juhász László. Ráadásul nem is az előző év, hanem a 2012-es szinten. A Fidesz-kormány ugyanis akkor szüntette meg a nyugdíjemelésre alkalmazott vegyes indexálást (amikor a januári emelést felerészben az áremelkedés, felerészben a bérek alakulása határozta meg). Azóta a nyugdíjasok hátrányban vannak, hiszen egyetlen forinttal sem részesülnek a gazdasági fejlődésből. Pedig, ha az úgynevezett svájci indexálás maradt volna, akkor az idősek pénze a jelenleginél negyedével több lenne,

tehát a 240 ezer forintos átlagnyugdíj 60 ezer forinttal lenne magasabb.

Egy átlagnyugdíjas zsebéből így – folytatja Juhász - évi 720 ezer forintot vesz ki a kormány egyetlen évben. Pontosan 60 ezer forinttal kevesebb az átlagos 13. havi nyugdíj is.

Ehhez képest a nyugdíjprémium és a novemberi korrekció csupán aprópénz, de úgy is fogalmazhatunk, hogy „üveggyöngyöt szórnak az idősek elé”. A látszatintézkedés kategóriájába tartozik szerinte az először áfa-visszatérítésről, majd élelmiszer utalványról szóló segítség is. Ez annak beismerése – mondta -, hogy sok nyugdíjasnak az alacsony ellátása miatt a néhány ezer forintos plusz forrás is hatalmas segítség.

Beszélt arról is, hogy szervezete levélben kérte Orbán Viktort, még májusban döntsön a nyugdíjak visszamenőleges, 1,3 százalékos emeléséről, amelyet a 13. havi nyugdíjra is kiterjesztenének. Mint mondta, a Magyar Nemzeti Bank 4,5 és 5,1 százalék közötti sávban várja a éves inflációt, több elemző a felső értéket tartja reálisnak. (A januári nyugdíjemelés 3,6 százalékos volt). A kormány a 4,5-et fogadta el, ami alapján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint novemberben 91 milliárd forintos korrekció jár majd az időseknek.

A szervezet szerint azonban az intézkedéssel nem kell novemberig várni, a törvényi lehetőség adott arra, hogy a korrekciót két lépésben tegye meg a kormány. Juhász László azt mondta, még nem kaptak választ a felvetésre.