Több mint százmilliós Bentley-ből kiszállva fotózták le Várkonyi Andreát

2025-05-12 20:25:00 CEST

Mészáros Lőrinc feleségét saját médiacége, a Whitedog Media reklámügynökség udvarán kapták lencsevégre az Andrássy úton.

Egy 2023-as évjáratú, magyar rendszámú Bentley Continental GTC vezetőüléséből szállt ki Mészáros Lőrinc felesége hétfőn – írta a Telex.

A lap olvasója Várkonyi Andreát saját médiacégének, a Whitedog Media reklámügynökség udvarán kapta lencsevégre az Andrássy úton, egy patinás villaépület előtt. A vállalat egyébként közpénzes megbízásokat is kapott. Mint korábban az Átlátszó nyomán mi is beszámoltunk róla, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetése a hálózat megújulásához kapcsolódó kommunikációs feladatokkal bízta meg a Whitedogot. A munka többek között egy olyan sajtólista összeállítását is tartalmazta, amely „pozitív és negatív hozzáállás szerint” kategorizálta az újságírókat.

A Várkonyi Andrea által használt, nyitható tetejű Continental GTC a modell harmadik generációjába tartozik, amelyet 2018 és 2024 között gyártottak. Ennek az autótípusnak az újkori ára megközelítőleg 300 ezer euró, azaz több mint 120 millió forint lehetett – a pontos összeg a választott felszereltségtől és extráktól is függ. A Jármű Szolgáltatási Platform adatai szerint az autó egy V8 Azure kivitel, amelynek hátsó kerekeit egy négyliteres, nyolchengeres, 550 lóerős turbómotor hajtja, nyolcfokozatú, dupla kuplungos automata váltón keresztül. A több mint 2,3 tonnás Bentley álló helyzetből mindössze 4,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig eléri a 318 km/órát.

A motor az Audi moduláris motorkínálatának része, és különböző változatai megtalálhatók többek között a Porsche Panamerában és a Lamborghini Urusban is. Ez a Continental GT és GTC modellek közül a mérsékeltebb teljesítményű verzió, mivel a csúcskivitelek tizenkét hengeres, W12-es motorral szereltek, teljesítményük 635 vagy 659 lóerő, végsebességük meghaladja a 330 km/órát, áruk pedig akár 20 millió forinttal is magasabb lehet.

Néhány héttel héttel ezelőtt Várkonyi Andreát és Mészáros Lőrincet Alcsútdobozon, a Puskás Ferenc Sport Hotel parkolójában látták egy kék színű Ferrari 296 GTB sportautóban.