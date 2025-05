Karácsony Gergely elbúcsúzott a BKV-vezértől, ám a többi cégvezető köré rajzolt célkereszt is egyre vaskosabb

- A fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak egy társaságban – írta közleményében Karácsony Gergely, miután felmentette Bolla Tibort. Az ügy előzménye, hogy hétfőn a 444.hu olyan fotókat közölt, amelyeken az látszik, hogy Bolla szoros kapcsolatot ápolhatott F. Zsolttal, aki a vádak szerint egy BKV-ba beépült bűnszervezet irányítója volt.

Mint Karácsony írta: a BKV vezérigazgatójától kért igazoló jelentés „nem tudott eloszlatni minden kétséget”. A főpolgármester hozzátette, a főváros legfontosabb közösségi közlekedési szolgáltatója rendkívül kifeszített költségvetési helyzetben működik, vezetőjének minden erejével a cég működőképességének fenntartására kell koncentrálnia, ami nem lehetséges akkor, ha a nyilvánosság előtt kell magyarázkodnia. A cég vezetésével átmenetileg Takács Pétert, a BKV vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét bízta meg.

Kérdés, hogy mennyi ideig lesz vezérigazgató nélkül a cég, hiszen a cégvezetői pályázatok közül éppen a két közlekedési cég, a BKV és a BKK (Budapesti Közlekedési Központ) élére nem érkezett legalább három érvényes pályázat, beleértve a regnáló vezérigazgatók nevezését. A Tisza erre hivatkozva kérte a pályázatok újbóli kinyitását, amit első olvasatban megtagadott a Fővárosi Közgyűlés, ám az új helyzetben vélhetőleg nem marad más választás.

Most csúnya harapófogóba szorult a fővárosi közműcégek – nem is feltétlenül általa kinevezett - vezetőit védő Karácsony Gergely főpolgármester, miután újabb adalékok derültek ki a BKV vezérigazgatójának és a közlekedési cég informatikai rendszerének üzemeltetését 38 milliárd forintért elvállaló SYS IT Services Kft. korábbi tulajdonosi körébe tartozó F. Zsoltnak a kapcsolatáról.

A fotókon látható, hogy a BKV eddigi első embere Balin és Kínában együtt bulizik annak a bűnszervezetnek a fejével, amely 2015-ben beépült a BKV-ba és a lap szerint üzemeltetési szerződésnek álcázva fiktív, túlárazott munkákkal milliárdokat szívott ki a cégből. A BKV sajtóosztálya Népszavának küldött válasza szerint „a cég vezérigazgatója sem Balira, sem Kínába nem utazott együtt Fuzik Zsolttal”.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 2021 nyarán csapott le a számlagyárra, a nyomozás során jutottak el a BKV-hoz, illetve a BKV és a SYS IT Services Kft. között 2019 júniusában újrakötött informatikai üzemeltetési és fejlesztési szerződéshez, amelyet azóta a jogutód SYS IT Network Zrt. vitt tovább. A lap forrásai szerint Bolla és a Nagymester néven emlegetett elsőrendű vádlott rendszeresen együtt bulizott, feltűntek fesztiválok és sportesemények VIP-részlegeiben, hozzátartozóikkal és a bűnszervezet más tagjaival együtt jártak egzotikus utazásokon, Balin és Kínában. Az informatikai vállalkozás a 444 információi szerint durván túlárazta a BKV-nak végzett munkát, azokat pedig, akik ráláttak a tevékenységükre, lefizették vagy bevonták az üzletbe.

Bolla és a vizsgálati jegyzőkönyvekben Nagymesterként emlegetett F. Zsolt kapcsolatára utal, hogy a BKV és SYS között létrejött szerződésben a banki garancia fedezete egy olyan ingatlan volt, amelyet együtt tulajdonolt F. Zsolt strómanja és Bolla Tibor barátnője. (A SYS-per tárgyalása idén januárt kezdődött el a Fővárosi Törvényszék előtt, Bolla Tibor nincs a félt tucatnyi vádlott között, de a BKV-SYS informatikai szerződése az alapja a Baja Ferenc, illetve Molnár Zsolt szocialista politikusok elleni vádnak.)

Karácsony Gergely az ügy első kirobbanásakor belső vizsgálatot rendelt el, amely 2022 májusában arra jutott, hogy a BKV Zrt. szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötött szerződést a SYS IT Services Kft-vel, a szerződések és kifizetések teljesítése során pedig a tőle elvárható gondossággal, a vonatkozó jogszabályok, illetve a társaság belső előírásait szem előtt tartva járt el. A jelentés szavahihetőségét erősen megkérdőjelezi, hogy a vizsgálatot Bolla Tibor BKV vezér jobbkeze, Korompai-Romsics Krisztina compliance osztályvezető jelentésére hivatkozva fogadták el. Az osztályvezető ugyanis a 444 szerint a Hotel Metro egyik tulajdonosa, amely üzleti kapcsolatban állt a SYS IT-val.

A Tisza Párt budapesti frakciója hétfőn felszólította Karácsony Gergelyt Bolla Tibor azonnali visszahívására és a cégvezetői pályázatokból való kizárására, mivel elfogadhatatlannak tartották, hogy a főváros egyik legfontosabb közszolgáltató cégét olyan személy vezesse, akit személyes és üzleti kapcsolatok fűznek egy közpénzt elcsaló bűnszervezet vezetőjéhez. Egyúttal független vizsgálatot is kezdeményeztek a Népszava által többször megírt, 3-as metró felújításáról szóló közbeszerzési szerződésben vállalt kötelezettségének megszegése miatt, miszerint a budapestieket megkárosítva évtizedekkel korábbi műszaki színvonalú, újragyártott orosz metrókocsikat rendelt.

Hasonló következtetésre jutott Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója azon 5 fővárosi cégvezető egyike, akik „megbuktak a Fővárosi Közgyűlés április végi bizalmi szavazásán” ( A képviselők kétharmada arra szólította fel a főpolgármestert, hogy tegyen indítványt a cégvezetők visszahívására.) Karácsony Gergely ugyan nyomban közölte, hogy nem hajtja végre a döntést, de azóta folyamatosan védekeznie kell emiatt. Helyzetén sokat rontott Bolla ügye, miközben az új ellenzék és a Fidesz által karöltve erőltetett cégvezető-csere egyre meredekebb helyzeteket eredményez. A beérkezett pályázatok színvonala elmaradt a várttól, amit jól jelez, hogy mindösszesen 17 aspiránst hívtak meg szóbeli meghallgatásra, a két közlekedési cég esetében valójában nem akadt igazi kihívó.

Informatikai játszmák

Ahogy arról a Népszava annak idején beszámolt: a BKV érintett informatikai szerződést még Tarlós István főpolgármestersége idején kötötte a BKV a cég teljes informatikai rendszerének üzemeltetésére és fejlesztésére. (A feladatot még Demszky Gábor idején szervezték ki.) A meghívásos tárgyalásos eljárásra egy ajánlat érkezett, amit még a korábbi szerződéses partner, a 2015-ben csődvédelmet kért Synergon helyébe lépő SIS Informatika Kft. adott be, de a szerződést már jogutódjával, a SYS IT Kft-vel írták alá. A keretszerződést az előző kontraktushoz hasonlatosan 5+5 évre kötötték, évi 3,8 milliárd forintos – az első 5 évre 19 milliárdos, 10 évre 38 milliárd forintos – vállalási árral. (A korábbi szerződés 33 milliárd forintról szólt.) A SYS IT nem egyedül vállalkozott a feladatra: alvállalkozóként bevonta a teljesítésbe Jászai Gellért informatikai vállalatát, a 4iG Nyrt.-t. és a Magyar Telekomot. A SYS IT Kft. vezetését a tendergyőzelem idején Várszegi Zsolt vette át, akihez a fővárosi parkolási bizniszből is nagyokat harapó SIS Parking Kft. is köthető. A cég tagja volt azoknak a konzorciumoknak, amelyek Újbudán, majd Zuglóban is veszteséges parkolási rendszert építettek ki. (Ez a fentebb jelzett per alapja.)

A sok milliárdos BKV-konc azonban még azon a nyáron a SYS IT Kft.-ből kivált SYS IT Network Zrt.-hez került, amelybe előbb Pintér Sándor belügyminiszter bizalmi körébe sorolt Tasnádi László és Sipos Gyula cége, az A.B.Y.11 Kft. szállt be, amelynek cégáttéten keresztül most már Csányi Sándor OTP vezér a többségi tulajdonosa. A tulajdonosokkal együtt a cég nevet is váltott, jelenleg PRO-IT Solutions Zrt. néven fut. A BKV Zrt. tavaly meghosszabbította a 2019-ben kötött szerződést újabb öt évre. Közben a BKV szerződést kötött egy másik informatikai tanácsadó céggel, a Stratis Kft-vel annak vizsgálatára, hogyan működtethetnék optimálisabban a cég informatikai rendszereit. Bolla utolsó lépésenként hétfőn belső vizsgálatot kezdeményezett Korompai-Romsics Krisztina vállalatbiztonsági osztályvezető esetleges összeférhetetlensége ügyében.