Ismét a Ferenciek terére szervezi tüntetését Hadházy Ákos

Budapest;tüntetés;gyülekezési jog;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;

2025-05-13 06:49:00 CEST

„Minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak elszántság kérdése” – állapította meg a független országgyűlési képviselő.

Kedden 17 órára, a Ferenciek terére szervezi újabb tüntetését Hadházy Ákos – derül ki a független országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.

„Tudom, hogy sokan fáradtak, de elmondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartanak, és persze buzdítom a többieket is, hogy ne csüggedjenek!” – áll az esemény leírásában. A politikus szerint a „rendőrség packázása”, a bírságok és „a propaganda fröcsögése” azt jelzi, hogy a hatalmat kifejezetten zavarják és aggasztják a tiltakozások. „Minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak elszántság kérdése” – üzeni a képviselő.

Eddig nagyjából 240 ember jelölte meg a Facebookon azt, hogy részt vesz a tüntetésen, 1300-an pedig jelezték, hogy érdeklődnek az esemény iránt.

A gyülekezési törvényt márciusban módosította a fideszes parlamenti kétharmad úgy, hogy a jogszabály most a gyermekvédelemre hivatkozva lehetővé teszi a Pride betiltását is. Azóta Hadházy Ákos és a Momentum folyamatos tüntetésekkel igyekszik felhívni a figyelmet a problémára. Múlt kedden nagyjából 100-150-en tüntettek a Ferenciek terén. Hadházy akkor arra kérte a jelen lévőket, hogy az Erzsébet hídon át vonuljanak az MTA épületéhez, tiltakozva az ellen, hogy a kormány forrásokat vonjon meg az akadémikusoktól. A spontán hídfoglalás most nem jött össze, a rendőrök a járdára terelték az embereket.