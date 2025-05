Bűnösnek találták Gerard Depardieu-t szexuális zaklatás vádjában

szexuális zaklatás;börtönbüntetés;Gérard Depardieu;felfüggesztett börtönbüntetés;

2025-05-13 11:07:00 CEST

A világhírű francia színészt 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A párizsi bíróság bűnösnek találta Gérard Depardieu világhírű francia színészt két különböző nő ellen elkövetett szexuális zaklatásért egy filmszínpadon 2021-ben. A 76 éves Depardieu-t 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – írja a Reuters.

Gérard Depardieu évtizedeken át a francia filmművészet egyik legfényesebb csillaga volt: több mint 250 filmben szerepelt, világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, a franciák nemzeti büszkeségükként, egyik legnagyobb hatású globális kultúrcikkükként tartották számon.

2018 augusztusában Charlotte Arnould színész- és táncosnő nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolta meg az akkor még szentként tisztelt Depardieu-t. Az ügy első nyomozását egy évre rá bizonyíték hiányában lezárták, de 2020-ban újraindították, majd később vádat is emeltek. Arnould dossziéja továbbra is nyitva: 2024 augusztusában az ügyészség kérte a per megindítását, de a bíró még nem döntött.

A Mediapart 2023 áprilisában tizenhárom nő beszámolóját tette közzé, akik szerint a színész 2004 és 2022 között különböző forgatásokon zaklatta őket. A vádak között határokat átlépő fizikai kontaktus, obszcén megjegyzések és nyilvános fogdosás szerepelt. Depardieu ellen 2024 januárjától további három nő is feljelentést tett a 2021-es Les Volets Verts című film forgatásán tapasztaltak miatt.

2024 áprilisában őrizetbe vették, de szabadlábra helyezték és októberben egészségügyi okokra – többszörös szívműtétre és cukorbetegségre – hivatkozva távol maradt a tárgyalástól. A 2025. március 24-re halasztott bírósági ülés első napján megjelent, és tagadta a vádakat. Elismerte, egy vita során megérintette az egyik nő csípőjét, de hangsúlyozta, az nem volt szexuális természetű.