Itt a bizonyíték, hogy Orbán Viktor ejti és a sorsukra hagyja a határon túli magyarokat, ha a hatalma növeléséről van szó

2025-05-12 08:09:00 CEST

Úgy tűnik, a magyar kormányfő regionális középhatalmi státuszra törekszik, ezért a magyargyűlölő román elnökjelölttől, George Simiontól is szeretne biztosítékot kapni, amilyet Robert Ficótól már kapott, hogy egymással szemben semmiféle uniós szankciót nem szavaznak meg.

A magyar miniszterelnök megerősítette szombaton, hogy kormánya nem foglal állást a romániai elnökválasztás legesélyesebbnek tartott jelöltjével, a szélsőjobboldali és magyargyűlölő George Simionnal szemben. Miután erre is kitérő pénteki tihanyi beszéde nagy felháborodást keltett a romániai magyarok körében, és emiatt nyilvánvalóan magyarázkodni kényszerült, Orbán Viktor közölte: telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. „Egyértelművé tettem: Magyarországról semmilyen módon nem kívánjuk befolyásolni a romániai elnökválasztást – írta Facebook-bejegyzésében. – A magyar kormány ugyanakkor meghatározónak tekinti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontját, nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató. Románia mindenkori vezetőivel azon dolgozunk, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsuk” – hangoztatta Orbán.

Az RMDSZ Romániában elsőként jelentette be, hogy fenntartások nélkül Simion ellenfelét, Nicusor Dan bukaresti főpolgármestert támogatja az elnökválasztás jövő vasárnapi második fordulójában, s az erdélyi magyar egyházak is „az Európa-párti”, demokrata jelölt melletti szavazásra buzdították híveiket. Ezért a romániai magyar közvélemény megütközéssel fogadta Orbán Viktornak a felújított Tihanyi Bencés Apátságban elmondott beszédét, amelyben a miniszterelnök kijelentette: kormánya „semmilyen retorziót, elszigetelést nem fog támogatni Romániával szemben, ha George Simion szélső jobb szuverenista jelölt nyeri meg az elnökválasztás május 18-i, második fordulóját”.

Még az Orbánnal folytatott telefonbeszélgetés előtt Kelemen Hunor szombati videóüzenetében úgy vélekedett Simion nem a magyarok barátja nem is lesz az. „Amikor május 19-én, az elnökválasztás második fordulóját követő napon felébredünk az lesz a legfontosabb, hogy az erdélyi magyar emberek és magyar családok biztonságban legyenek, s hogy intézményeink működjenek. George Simion nem szuverenista, ő illuzionista, nem keresztény, ő sarlatán, minden idegében, minden porcikájában azt az elvet képviseli, hogy a magyaroknak Romániában nincs helyük” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy Nicusor Dan nem ideális jelölt, de a magyarok ellen nem beszélt. „Ő azt mondja, hogy legyen mindenki egyenlő a törvény előtt, és azt is hangsúlyozza, hogy tisztelni kell az etnikai kisebbségeket” – magyarázta.

Előzőleg, az ATV-nek adott pénteki nyilatkozatában arra Kelemen Hunor arra a veszélyre figyelmeztetett, hogy George Simion megválasztása esetén nemcsak az elnök jön majd az AUR-tól (a Románok Egyesüléséért Szövetségtől), hanem a kormány is, és „mivel a hírszerzésnek nincs ma igazgatója, azt is ő fogja kinevezni. Három alkotmánybírónak lejár a mandátuma, az is az ő kezébe kerül”, ahogy az új ügyészek és főügyészek kinevezése is, akiknek nemsokára szintén lejár a mandátumuk. „Tehát ha megnyeri a választásokat, akkor az összes hatalmi ágat pár hónap alatt át fogja venni.”

Az RMDSZ egyik Maros megyei tanácsosa, Kedei Pál Előd „óriási hibának, tévedésnek” nevezte Orbán Viktor Simion melletti kiállását. „Úgy látszik, május hónap a híres/hírhedt beszédek hónapja: 2006 május 26. – őszödi beszéd, 2025 május 9. – tihanyi beszéd. Hát mindketten elk*rták! Nem kicsit, nagyon” – írta szombati Facebook-bejegyzésében. Szerinte Erdélyben több mint 100 éve igaz, hogy a magyarok tudják legjobban, hogy mi jó nekik és mi nem. „Mi itt csak magunkra számíthatunk. Akárcsak vasárnap, május 18-án, amikor még van esély megállítani a szélsőséges, Nyugat -ellenes, magyarellenes jelöltet és hatalomátvételre éhes és kész társaságát. Van egy jó mondás arra, ami most történik: Kutyából nem lesz szalonna! Még akkor sem, ha maga Orbán Viktor mondja!” – hangsúlyozta.

Amit Kedei Pál Előd a hiba és tévedés szavakkal illetett, azt Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a külhoni magyarok „szembeköpésének és elárulásának” nevezte vasárnapi állásfoglalásában. „Mondjuk ki világosan: Orbán Viktor szembeköpte és elárulta a külhoni magyarokat és ezzel a magyar nemzetet. Példátlan, hogy egy miniszterelnök a magyarok sírján ugráló, magyargyalázó román elnökjelöltet támogasson. Ráadásul ezt az ezeréves magyar történelem szimbolikus helyén tette: a Tihanyi Apátságban. Ehhez képest Medgyessy Péter egy kezdő óvodás volt, amikor Erdély elcsatolását pezsgőzve ünnepelte a román miniszterelnökkel” – írta a hazai ellenzék legnagyobb erejének vezetője.

Magyar szerint a miniszterelnök amikor észlelte az erdélyi, székelyföldi, partiumi magyarok elementáris erejű felháborodását, megpróbált saját magától elhatárolódni. „Azt találta hazudni, hogy ő nem szól bele más országok belügyeibe. Tényleg? Azért szállíttatott migránsokat a szlovák határra a szlovák választások előtt? Azért támogatta az újabb és újabb magyarellenes nyelvtörvényen ügyködő Robert Ficot és húzta ki a szlovákiai magyar pártok alól a szőnyeget? Azért hagyta magára a vajdasági magyarokat az utóbbi egy évben? Azért avatkozott bele nyíltan a francia, az osztrák, az amerikai és a balkáni választásokba?” – sorolta a Tisza vezetője.

Magyar Péter megfogalmazása szerint Orbán Viktor „elveszítette a magyar miniszterelnök jellegét” azzal, hogy nem állt ki egyértelműen a külhoni magyarok mellett a legnehezebb pillanatban

és nem foglalt állást nyíltan egy magyargyűlölő román elnökjelölttel szemben. Ezzel pedig „az állampárt minden hitelességét elveszítette a külhoni magyarok között”. Érdemes felmenni a miniszterelnök Facebook-oldalára, írta, ahol szerinte "nem győzik törölni a felháborodott erdélyi kommenteket".

"Orbán békéről hazudott, de kiderült, hogy háborúra készül. Gyermekvédelemről papolt, de pedofil bűnözőt tüntettek ki. Európai és jóléti országot ígért, de kifosztotta a saját hazáját. Most pedig elárulta a saját honfitársait. Történelmi bűn. Erre nem lehet és nem is lesz bocsána" - szögezte le a Tisza vezetője.

Egy érzékeny tárgy

Eközben gyorsan eszkalálódott a hétvégén kirobbant ukrán-magyar kémügy: a magyar külügyminisztérium szombaton lemondta a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről szóló szakértői tárgyalást. A lépést, amelyről az ukrán igazságügyi tárca közleménye alapján elsőként a Népszava írt meg, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap azzal magyarázta: úgy ítélte meg, hogy az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok.

Ukrajna pénteken jelentette be, hogy lelepleztek egy, a magyar katonai hírszerzésnek dolgozó ügynökhálózatot és őrizetbe vették annak két tagját. A két kárpátaljai magyar személy feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön az ukrán régió katonai biztonságáról, felderítse a térség földi és légvédelmi rendszerének sebezhetőségeit, valamint tanulmányozza a helyi lakosság nézeteit: különösen azt, hogyan fogadnák, ha magyar csapatok lépnének be a régióba, esetleg békefenntartó művelet keretében.

A leleplezésre válaszul Szijjártó Péter külügyminiszter kiutasított két ukrán diplomatát, majd Kijevből is hazaküldtek két magyar diplomatát. A Telex szerint mindez egy hónapok óta tartó titkosszolgálati játszma része a magyar és ukrán szolgálatok között. Mintegy ráadásként a TEK kommandósai péntek este a budapesti Ferenciek terén látványos külsőségek közt, a kormánysajtó fotósának jelenlétében fogtak el egy kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit. A hírportál szerint az illető egy bizonyos Sz. A, aki a 2010-es években az ukrán nagykövetség diplomatája volt, de már jó ideje nem diplomataként tartózkodott az országban.

A Népszavának nevük elhallgatását kérő titkosszolgálati szakemberek egymástól függetlenül azt mondták: az ukrán elhárítás, az SZBU kémelhárító művelete minden ízében tükrözi, hogy a kétoldalú viszony nagyon mélyre süllyedt. Szerintük Kijev ezzel komoly diplomáciai figyelmeztetést küldött Budapestnek, és nem volna meglepő, ha lenne folytatás.

Az eszkaláció útján

Az Orbán-kormány elvtelen politikát folytat, és amikor térségbeli szövetségeseiről van szó, nem törődik a helyi magyarság érdekeivel, azokat háttérbe szorítja. Ez nemcsak Románia és Ukrajna, hanem Szlovákia és Szerbia példáján is látszik - mondta a Népszavának Szent-Iványi István. A külpolitikai szakértő felidézte, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökről is tudjuk, hogy ő volt az, aki a nyelvtörvényt meghozta, aki a Marina Hedvig-ügyben magyarellenes hisztériát keltett, és aki megakadályozta Sólyom László államfő ottani látogatását, aminek ellenére szívélyes viszonyban vannak Orbán Viktorral. Ahogy Aleksandar Vučićtyal, Slobodan Milošević volt propagandaminiszterével is szoros viszonyt épített ki.

A román szélsőjobboldali elnökjelölt, George Simion melletti kiállás ügye is ebbe a mintába illeszkedik bele, amikor nem számítanak a külhoni magyarok. Annyira nem, hogy bár az erdélyiek felháborodása után Orbán Viktor megbeszélést kezdeményezett az RMDSZ vezetőivel, a megnyugtatásnak szánt nyilatkozatában sem határolódott el a szélsőjobboldali román elnökjelölttől. Csak azt mondta, hogy nekünk nagyon fontosak a magyarok, és mindig az ő érdekeiket tartjuk szem előtt, de hát ez nincs így - mondta a szakértő.

Mindez Orbánnak azzal a törekvésével függ össze, hogy regionális középhatalmi státuszra tehessen szert. Simiontól is szeretne egy olyan biztosítékot kapni, amilyet Ficótól már megkapott, hogy egymással szemben semmiféle uniós szankciót nem szavaznak meg.

Tehát nem annyira a Trump-kormány politikájához való igazodás érdekéről van szó, mint csupán saját hatalmi érdekeiről.

Szent-Iványi szerint igaz, hogy a kárpátaljai magyarok jogairól szóló egyeztetések elnapolásához vezető kémügyben az ukrán biztonsági szolgálat állt elő az első leleplezéssel. Ám "a történet ott kezdődik, hogy magyar részről megszegték azt az alapszabályt, amit minden eddigi kormány titkosszolgálata nagyon bölcsen betartott. Nevezetesen hogy a határon túli magyarság tagjait nem szervezik be, mert lebukásuk esetén annak nagyon súlyos következményei vannak a határon túli magyar közösségek egészére."

A leleplezés után pedig nem a feszültség enyhítésének útját választották, ami normális lenne, hanem egyértelműen az eszkaláció útjára léptek. Egyes elemzők egyenesen arra gondolnak, hogy ez érdekében áll a magyar kormánynak. Hogy ezt saját maga miatt teszi vagy külső erők kedvéért, ezt nehéz megállapítani

- tette hozzá a külpolitikai szakértő. De szerinte az is árulkodó, hogy két ukrán diplomatán felül kiutastottak még valakit, akinek a hírszerző tevékenységére semmilyen bizonyítékot nem hoztak föl.

"Ezek az ügyek onnan nézve összekapcsolhatóak", hogy az Orbán-kormány számára "mindenütt a saját érdekek számítanak, és bár ilyenkor hivatkoznak a nemzetiségi kisebbségek érdekeire, de láthatólag ennek nincs jelentősége" - összegezte véleményét a volt külügyi államtitkár, EP-képviselő és szlovéniai nagykövet.