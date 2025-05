Autóval ütötte el haragosait a férfi, aki azt állítja, önvédelemből gázolt

vád;gyilkossági kísérlet;Pécsi Törvényszék;

2025-05-14 09:53:00 CEST

Ki ásóval, ki karddal, ki autóval…

2024. május 17-én a pécsi B. Richárd barátnőjével nézelődött a baranyai megyeszékhely egyik bevásárlóközpontjában, s a páros ott összefutott egy, a családjukkal évek óta haragban álló família két férfitagjával. Utóbbiak összeszólalkoztak Richárdékkal, és megkergették őket. Verekedés azonban nem robbant ki. Ezt követően Richárd értesítette a konfliktusról a rokonait, akik öten – ásókkal felfegyverkezve - odasiettek az áruház parkolójába. Mindeközben az üzletházban előbb támadólag fellépő két férfi vásárolt egy bozótvágó kardot egy közeli boltban. Pár perc múlva az ásós kvintett és a macsétás duó fenyegetőzve farkasszemet néztek egymással. Már úgy tűnt, hogy a bozótvágós páros elmegy, amikor az autóval épp odaérkező B. Richárd felhajtott a járdára, és elütötte két haragosát, akik ettől a levegőbe repültek. Richárd megfordult autójával, és újra megpróbálta elgázolni a talpra álló két férfit, ám ők elugrottak a feléjük robogó jármű elől.

Ezután a viszálykodó felek elmentek a helyszínről, ám a rendőrség még aznap elfogta és előállította mindannyiukat. A két elgázolt férfi megúszta 8 napon belül gyógyuló zúzódásokkal.

Az ügyben kedden kezdődött el a büntetőper a Pécsi Törvényszéken. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő B. Richárdot több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és közúti veszélyeztetéssel vádolja. Bátyját, aki elmenekítette őt a helyszínről, bűnpártolás vádjával állították bíróság elé. Az előkészítő ülésen az ügyészség 10 év börtönt javasolt az első rendű vádlottnak, ha elismeri a terhére rótt bűncselekményt. Ezt az ajánlatot B. Richárd nem fogadta el. A 27 éves férfi azt mondta, hogy nem akarta halálra gázolni haragosait, és úgy állított be a történteket, hogy önvédelemből ment neki a két férfinak, azok ugyanis rendkívül agresszív emberek, akiktől félt és főleg féltette a barátnőjét, aki akkor már 4 hónapja áldott állapotban volt. A vádlott egyben azt kérte, hogy szüntessék meg a letartóztatását, mert – mint elcsukló hangon mondta - szeretne együtt lenni 8 hónapos kisfiával. Ezt indítványozta ügyvédje is, ám a bíróság – tartva a vádlott szökésétől és attól, hogy befolyásolná a bűncselekmény tanúit – nem szüntette meg a férfi előzetes letartóztatását.

Amúgy a vádbeli cselekedet bűntetőtétele 5-től 20 évig terjed, aminek középmértéke lényegesen magasabb, mint az ügyészség által, tárgyalás nélkül indítványozott 10 év, vagyis B. Richárd komoly kockázatot vállalt, mikor elutasította a vádhatóság ajánlatát. A tavalyi bűncselekménynek tucatnyi tanúja volt, s videóra is vették a gázolásba torkolló vitát. A felvételt nyilván lejátsszák majd a tárgyaláson. A neten is elérhető felvétel alapján első látásra nem tűnik önvédelemnek az, ahogy B. Richárd autójával hozzávetőleg 25-30 kilométeres sebességgel felhajtott a járdára, és célba vette haragosait. Ráadásul akciójával súlyosan veszélyeztette azokat is, akik épp arra sétáltak. Mindezt – várhatóan - alaposan mérlegeli majd a bíróság, amiképp azt is, hogy valóban kellett-e a vádlottnak tartania a gázolás előtti pillanatokban ellenségeitől, s ha félt tőlük, miért hajtott oda több száz méterről? Egyébként a gázolás macsétás sérültjei ellen is folyik eljárás, őket garázdasággal vádolja az ügyészség, perüket első fokon a Pécsi Járásbíróságon tárgyalják.