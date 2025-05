Az Egyesült Államok beszüntet minden büntetőszankciót Szíria ellen

Egyesült Államok;Szaúd-Arábia;Szíria;biztonságpolitika;szankciók;Donald Trump;Mohamed bin Szalmán;

2025-05-13 20:39:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök három állomásos közel-keleti túráján először Szaúd-Arábiába utazott, ahol fényűző körülmények között fogadták. Három kiemelt fontosságú bejelentést is tett a térség biztonságpolitikáját illetően.

A szaúdi trónörökös, Mohamed bin Szalmán levendula színű díszszőnyeggel, arab lovakkal és fejedelmi pompával fogadta Trump amerikai elnököt kedden, aki a szaúdi befektetési fórumon is beszédet mondott.

Trump három kiemelt fontosságú bejelentést is tett a közel-keleti térség biztonságpolitikáját illetően. A legnagyobb ovációt a Szíriát érintő bejelentése váltotta ki, miszerint az Egyesült Államok beszüntet minden büntetőszankciót az ország ellen, miután Trump a koronaherceg mellett Erdogan török elnökkel is egyeztetett a kérdésben.

Szíria megérdemel egy tiszta lapot és „egy lehetőséget a nagyságra” az amerikai elnök szerint a Basr al-Aszád vezette rezsim bukása után.

Trump szerdán személyesen is találkozik Ahmed al-Sara szíriai államfővel, aki a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nevű lázadó milícia élén vonult be Damaszkuszba és űzte el Aszád elnököt és támogatóit az országból. Az amerikai kormány eddig terrorszervezetként tartotta számon a HTS-t, maga al-Sara is katonai karrierjét Irakban az al-Káida tagjaként kezdte, amelyből később kilépett. Egyes arab országok a szankciók megszüntetését sürgették, hogy minél hamarabb elindulhasson újjáépítés és a humanitárius segély beáramlása az országba a 14 éves polgárháború után. Mit meg nem teszek a koronahercegért, viccelődött Trump, miután bin Szalmán a bejelentést állva tapsolta meg.

Trump kifejezte vágyát, hogy Szaúd-Arábia minél hamarabb csatlakozzon az első elnöksége alatt meghirdetett Ábrahám-megállapodásokhoz. A 2020-ban aláírt kétoldalú szerződésekben egymás után az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó is elismerte Izrael államot, „normalizálta” a kapcsolatait a zsidó állammal. Trump kívánsága szerint Rijád a „maga idejében” csatlakozik majd a megállapodáshoz, amelynek szaúdi részről előfeltétele lenne egy önálló palesztin állam létrejötte. Trump szerint a gázai emberek sokkal szebb jövőt érdemelnek, ám ez nem történhet meg, míg a vezetőik ártatlan férfiakat, nőket és gyerekeket rabolnak el vagy kínoznak meg.

Beszédében Trump kitért Rijád legnagyobb térségbeli versenytársára, Iránra is. Az elnök új ösvényt és reménytelibb jövőt kínálna az iszlám köztársaságnak, ám egy iráni nukleáris fegyver lehetőségét kizárta. Az iráni atomalku jelenleg zajló újratárgyalására utalva megjegyezte,

hogy az események gyors ütemben peregnek, ezért most Teheránon a sor, hogy döntsön.

Az eseményen amerikai nagyvállalatok sora, egyebek mellett az IBM, Blackrock, NVIDIA, Citigroup és a Palantir vezetői is részt vettek. Elon Musk a világ leggazdagabb embere az első sorból hallgatta Trump beszédét, aki négy napos és három országot érintő körútja során 1 billió dollár összegű befektetés nyélbe ütését ígérte a sajtó képviselőinek. Az elnököt az útjára elkísérte Peteg Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter is. Utóbbi csütörtökön magas rangú kormánytisztviselőkkel együtt Isztambulba utazik, hogy részt vegyen az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokon.

Trump méltatta adminisztrációja eddigi teljesítményét, amelyet az illegális bevándorlás, a gazdaság és más területen értek el. Külön kiemelte az amerikai hadsereg magas toborzási eredményeit és az Egyesült Királysággal és Kínával elérte vámtárgyalások sikereit. Ezután méltatta a koronaherceg vezetői képességeit az országa élén teljesítményét „elképesztő embernek” nevezve őt. Ennek jegyében a felek országaik nevében egy stratégiai gazdasági megállapodást is aláírtak. Trump az útja során még Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe is ellátogat, de azt sem zárta ki, hogy az isztambuli orosz-ukrán béketárgyalásokat is "útba ejti."