Donald Trump ismét egy Fox News-műsorvezetőt nevezett ki fontos állami tisztségre

2025-05-09 15:33:00 CEST

Lassan nem marad senki a csatornánál, mindenki az elnöki adminisztrációban fog kikötni.

Jeanine Pirrót, a Fox News ismert műsorvezetőjét és korábbi New York-i ügyészt nevezi ki Washington DC főügyészének Donald Trump – írja a BBC.

A döntés azt követően született, hogy az elnök visszavonta előző jelöltjét, mivel az nem kapta meg a szükséges republikánus támogatást a kinevezéseket jóváhagyó Szenátusban.

Trump közösségi oldalán úgy méltatta Pirrót, mint aki határozottan kiáll a bűncselekmények áldozatai mellett. Azt azonban nem közölte, hogy Pirro lesz-e az, aki véglegesen is betölti majd a posztot – ehhez szenátusi jóváhagyás szükséges –, illetve hogy meddig látja el az ideiglenes feladatokat. Az elnök kiemelte, hogy jelöltje tapasztalt, hiszen korábban Westchester megye republikánus kerületi ügyészeként és bíróként dolgozott. Természetesen megemlítette televíziós múltját is, szerinte ugyanis az általa vezetett műsorok a legnézettebbek közé tartoztak. Pirro régóta szoros kapcsolatot ápol Trumppal, aki korábban kegyelemben részesítette a most kinevezett főügyész férjét, akit adócsalás miatt ítéltek el.

Nem ez az első eset, hogy Trump kedvenc televíziós csatornájától, a Fox Newstól nevez ki valakit kormányzati pozícióba: az egyik legismertebb példa Pete Hegseth, akinek posztja a Signal-botrányt követően került veszélybe.