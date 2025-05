Megállapodtak a 17. Oroszország elleni szankciócsomagban az EU vezetői, kivételesen Orbán sem vétózott

Európai Unió;Oroszország;szankció;

2025-05-14 11:57:00 CEST

Az orosz árnyékflotta működését nehezítenék az intézkedések.

Megszavazták az Oroszország elleni 17. szankciócsomagot az Európai Unió tagállamai – derül ki a Süddeutsche Zeitung beszámolójából.

A büntetőintézkedések elsődleges célja, hogy hatékonyabban lépjenek fel az úgynevezett orosz „árnyékflotta” tevékenysége ellen. Ennek keretében mintegy 200 hajót kitiltanának az uniós kikötőkből, üzemeltetőik pedig nem vehetnék igénybe EU-s vállalatok szolgáltatásait. A szankciók elsősorban az orosz export visszaszorítására irányulnak, de környezetvédelmi megfontolásokat is figyelembe vettek.

Moszkvával szemben régóta él az a vád, hogy kijátssza a nyugati olajárkorlátozásokat, és olyan hajókat használ, amelyek nem állnak nyugati tulajdonban, illetve nem nyugati biztosítók biztosítják azokat. Szakértők szerint ez a gyakorlat komoly veszélyt jelent mind a tengeri közlekedés, mind a környezeti biztonság szempontjából.

Az új intézkedéseket várhatóan a külügyminiszterek keddi tanácskozásán hivatalosan is elfogadják, és azok azonnal hatályba lépnek. Emellett az Európai Unió újabb vállalatokkal szemben is szankciókat vezetne be, amelyek a meglévő büntetőintézkedések kijátszásában vagy az orosz hadiipar támogatásában érintettek.

Az új csomag mintegy 30 gazdasági szereplőre terjesztené ki az exportkorlátozásokat, és további 75 személyt, illetve céget zárna ki teljes körűen az uniós piacról, vagyonuk befagyasztásával együtt. Emellett újabb szankciókra is sor kerülhet azokkal a szervezetekkel és egyénekkel szemben, akik álhírek terjesztéséhez vagy emberi jogi visszaélésekhez köthetők.

Újdonság, hogy az Orbán-kormány most nem vétózott.