Horváth Csaba azt állítja, csak unalomból találkozgatott az adócsalással és korrupcióval vádolt egykori

Zugló;Horváth Csaba;korrupciógyanú;unalom;

2025-05-14 15:34:00 CEST

A korábbi politikusra súlyos börtönéveket kért az ügyészség.

Mélységesen felháborít, hogy itt állok a bíróság előtt teljesen igaztalan, hazug, hamis vádakkal. Ne haragudjon, de ennek nem lett volna szabad megtörténnie – jelentette ki Zugló korábbi szocialista polgármestere szerdán, a Fővárosi Törvényszéken tartott tárgyaláson.

Az ügyészség a többi között Horváth Csabát, Tóth Csabát és a fideszes Jelen Tamást azzal vádolja, hogy a Nagymesterként is ismert F. Zsolttól kenőpénzt kértek és vettek át. A vád szerint a pénz fejében elintézték, hogy 2017-ben F. Zsolthoz köthető cégek nyerjék el a parkolási tendereket Zuglóban és Újbudán. F. Zsolt korábban a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) és a CBA informatikai igazgatója is volt.

Horváth Csaba – derül ki a Telex cikkéből – a bíróság előtt arról beszélt, hogyan dolgozik egy politikus, különösen ellenzéki szerepben. Állítása szerint informátorokra támaszkodott, és F. Zsolt is ebbe a körbe tartozott. Egy baráti születésnapi rendezvényen ismerkedtek meg, később pedig a Nagymester becenéven ismert férfi kereste meg őt, információkat adva például az orosz metrókocsik vagy a BKV-buszok árképzéséről. A politikus hasznos forrásnak tartotta őt. Hozzátette, idővel emberi kapcsolat is kialakult közöttük: F. Zsolt gyakran hívta telefonon, általában rövid találkozók reményében. A volt polgármester hangsúlyozta, hogy jogtalan előnyökről sosem esett szó köztük, egyik fél sem tett ilyen irányú ajánlatot.

Kiemelte, hogy megdöbbentette, amikor egy bajba került ember kitalál egy történetet, le is írja, az ügyészség meg „benyeli”, mint kacsa a nokedlit. Hozzátette: ha akkoriban próbált volna politikai befolyást érvényesíteni, az Tarlós István – akkor még hivatalban lévő főpolgármester – részéről teljesen hatástalan lett volna. Saját elmondása szerint a vitatott parkolási szerződésekbe sem volt beleszólása, azokat ugyanis már korábban megkötötték, így időgép kellett volna, hogy hatása legyen rájuk.

Horváth Csaba jelezte: főpolgármester-helyettesként nem állt hivatalos kapcsolatban sem F. Zsolttal, sem a BKV informatikai vezetőivel. Állítása szerint F. Zsoltot nem is hozta összefüggésbe a zuglói parkolással – csupán egyszer beszéltek erről, de konkrétum nem született. Az információkat, amelyeket F. Zsolt átadott, hitelesnek tartotta, mivel tudta, hogy kapcsolatban áll Tombor Andrással, aki a Fideszhez köthető.

Amikor a bíró a Tóth Csabával közös naptárbejegyzések időpontjaira kérdezett rá, Horváth azt mondta: sok esetben ezek a találkozók valójában nem történtek meg, mivel állítása szerint „ő nem a technika ördöge” és a bejegyzések gyakran véletlenszerűen kerültek a naptárba. Közeli kapcsolatban sem volt F. Zsolttal – ezt szerinte az is mutatja, hogy nem külön üzenetben, hanem egy Zsoltokat összegyűjtő, névnapos csoportos üzenetben köszöntötte fel őt, tíz másik Zsolttal együtt.

Arra a kérdésre, miért kezdeményezett mégis találkozót vele, így válaszolt:

„Hát, lehet, hogy unatkoztam.”

A januári előkészítő tárgyaláson az ügyészség Horváth Csaba és Tóth Csaba esetében hat év letöltendő börtönbüntetést és ötvenmillió forintos pénzbírságot indítványozott. Jelen Tamásra négy év börtönt és harmincmilliós pénzbüntetést, Büki Lászlóra hat év börtönt és ugyanúgy harmincmillió forint bírságot kértek. Baja Ferenc esetében négy év, Molnár Zsolt esetében két és fél év börtönbüntetést, valamint tizenöt, illetve huszonötmillió forintos pénzbüntetést javasoltak.

Minden vádlott tagadta bűnösségét, és egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. A védők azt indítványozták, hogy F. Zsolt több évvel ezelőtti vallomását ne vegyék figyelembe a bizonyítékok között.

F. Zsolt azután került a címlapokra, hogy a 444 több olyan fényképet is közölt róla, amelyeken rendszeresen a BKV vezérigazgatójával látható. Az ügy nyilvánosságra kerülése után Bolla Tibort saját kérésére Karácsony Gergely felmentette.