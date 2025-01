- Horváth Csabára és Tóth Csabára 6-6, Baja Ferencre és a fideszes Jelen Tamásra 4-4, Molnár Zsoltra két év börtönt kért az ügyészség

bírósági tárgyalás;Horváth Csaba;Baja Ferenc;Molnár Zsolt;Tóth Csaba;

2025-01-07 16:25:00 CET

A zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos korrupciós ügy előkészítő tárgyalását tartották meg a Fővárosi Törvényszéken, amelyben hét ember, köztük az MSZP négy ismert politikusa, Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-pártigazgató ellen zajlik eljárás – derül ki a tárgyalásról tudósító Blikk cikkéből.

A vádhatóság Horváth Csabára, Tóth Csabára és Büki László korábbi városüzemeltetési igazgatóra 6 év börtönbüntetést és 50 millió forint megfizetését, Jelen Tamásra - Újbuda egykori fideszes alpolgármesterére - 4 év börtönbüntetést és 30 millió forint megfizetését, Baja Ferencre 4 évet és 15 millió forint büntetés megfizetését, Molnár Zsoltra pedig 2 év börtönt és 25 millió forint bírságot kért.

A vádemelést még augusztusban rendelte el az ügyészség. Mint beszámoltunk róla, a vádirat Zuglót érintő része szerint 2016-ban a kerületben bevezetett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat folytattak le. Horváth Csaba a fővárosi közgyűlés tagjaként, és Tóth Csaba a kerület országgyűlési képviselőjeként a feladat elvégzésére előre kiválasztott egy társaságot, a SIS Parking Kft.-t, és annak érdekében – hangzik a vádirat –, hogy az érintett cég nyerje el a pályázatot, a két politikus felajánlotta a befolyását, közreműködésükért a pályázat elnyerését követően, 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10-15 millió forintot kapott. 2017-ben egy helyi politikus is megkereste a céget azzal, hogy nem fogja politikai befolyását a parkolási szerződés ellenében érvényesíteni, amiért cserébe több alkalommal 2-3 millió forintot vett át. A cég a vesztegetésre szánt készpénzt fiktív számlák beállításával, illetve befogadásával teremtette elő.

A vádirat szerint Újbudán a közbeszerzés elnyerését követően ugyanez a kft. végezte 2017 és 2020 között a fizetős parkolási rendszer üzemeltetését. A nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a szerződéses jogviszony gördülékeny működése és a jóváhagyásra kerülő teljesítésigazolások problémamentes kiállítása érdekében a cég havi 4 millió forintot fizetett a polgármesteri hivatal egyik vezetőjének. A cég képviseletében eljáró személy érdekeltségébe tartozó másik cég 2019-ben informatikai szolgáltatásokra irányuló keretszerződést kötött a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Zrt.-vel. A vádirat szerint Baja Ferenc 30 millió forintot kért azért, hogy ha nyer a cég, akkor a szerződés létrejöttét és fenntartását ne akadályozza a korábban betöltött pozícióiból és a meglévő politikai kapcsolataiból eredő befolyásának érvényesítésével. Később Baja Ferenc egy szerződéses probléma elhárításáért további 7 millió forintot vett át, ezt követően további havi 2-3 millió forintot kért a közbenjárásáért. Az erről a korrupciós megállapodásról értesülő Molnár Zsolt befolyására hivatkozással szintén részesedést követelt az ügyletből, ezért Baja Ferenc a szerződés meg nem támadásáért 40 millió forintot zsarolt ki, amelyet ki is fizettek neki.

Az ügy koronatanúja szerint az MSZP-s politikusok vesztegetéssel összesen mintegy 300 millió forinthoz jutottak hozzá. A pénzt Fuzik Zsolt, a BKV egykori informatikai igazgatójának cégén keresztül történtek, Fuzik Zsolt pedig vádalku keretében a gyanúsítottak ellen vallott.

A Blikk szerint Horváth Csaba ügyvédje már a tárgyalás elején szót kért azzal, hogy szerinte a védence ellen megfogalmazott vádirat két ellentétes megállapítást is tartalmaz, illetve hiányzik a vádirat pontos leírása. Ezután az előkészítő ügyész ismertette a vádiratot, elmondva azt is, hogy több találkozó is lezajlott a parkolási maffia XI. kerületre való kiterjesztése érdekében. Sikerrel, ugyanis az erről szóló szerződés létre is jött a SIS Parking Kft. és Újbuda önkormányzata között, amelynek révén három éven keresztül üzemeltette a parkolást a kerületben az érintett cég. Újdonságok is elhangzottak, például, hogy Fuzik Zsolt havi 4 millió forintot fizetett a parkolási üzlet lezsírozásáért, ebből a pénzből pedig havonta másfél millió Molnár Gyula egykori újbudai MSZP-s polgármester zsebében landolt.

Bűnösségét az összes vádlott tagadta. Először Horváth Csaba állította azt, hogy a vádiratban jelzett bűncselekményeket nem követte el, sőt, tudomása sem volt azokról. Azt is állította, hogy életében soha semmilyen bűncselekményt nem követett el, az ügyészség pedig önkényesen szelektálta a tanúvallomásokat, nem akarják bizonyítani az igazságot. Előállt azzal is, hogy az elmúlt években csak a sajtóból értesült a zuglói korrupciós ügyről (miközben amúgy a kerület polgármestere volt 5 évig - a szerk.). A vád összes rá nézve terhelő állítása hazugság, a lelkiismerete tiszta - jelentette ki Horváth Csaba.

Tóth Csaba szintén nem ismerte be bűnösségét, vallomást azonban csak írásban tett, a sajtó előtt nem olvasta fel nyilvánosan azt. Ügyvédje szerint 23 oldalon keresztül részletezték, miért is ártatlan. A vádirat hiányos, Fuzik Zsolt nyilatkozatait kirekesztenék és további tanúk kihallgatását is kezdeményezték.

Jelen Tamás szintén tagadott, vallomást nem tett, ügyvédje a vádiratot kifogásolta és szerinte Fuzik Zsolt bolondot csinált az ügyészségből. Kezdeményezte Karácsony Gergely főpolgármester kihallgatását a témában. Nagyjából ugyanez játszódott le Büki László esetében is, azzal a különbséggel, hogy az ő ügyvédje Molnár Gyula meghallgatását kezdeményezte.

Baja Ferenc későbbre ígért részletes tanúvallomást, elmondta, hogy a vádakat abszurdnak tartja, nem is érti őket, kiszolgáltatott helyzetben érzi magát. Végül de nem utolsó sorban Molnár Zsolt is tagadott, de ő is csak későbbre ígért vallomást. Kijelentette, hogy nem követett el bűncselekményt, poligráfos vizsgálatnak is hajlandó alávetni magát.