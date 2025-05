Kövér László: Magyar Péter még Gyurcsány Ferencnél is alávalóbb, szégyelljük, hogy közénk keveredhetett

Gyurcsány Ferenc;Kövér László;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-15 09:49:00 CEST

„Ez” a mi sorainkból jön, és ezért is pattognak le róla a nyilvánvaló vádak – állapította meg a házelnök.

„Több oka van annak, hogy nem éreztem magam alkalmasnak. Nem az én habitusomnak való, hogy eljátsszam a nemzetegyesítő államfő szerepét” – jelentette ki Kövér László a Mandinernek adott interjújában arra a felvetésre, hogy volt, amikor többen őt várták köztársasági elnöknek. A házelnök hozzátette, politikai pályafutása a baloldalról nézve eléggé terhelt ahhoz, hogy könnyen kikezdhető legyen, ráadásul nem is érezte volna jól magát egy olyan szerepben, ami alapvetően reprezentatív, és kevés hatáskörrel jár. „Ha megnézzük az eddigi köztársasági elnököket, akkor két kivételtől eltekintve olyanok kerültek a székbe, akik tisztes tudományos vagy közéleti pályafutásuk végén közmegbecsülést szereztek, s ez alkalmassá tette őket e reprezentatív tisztség betöltésére” – állapította meg.

Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról Kövér László azt mondta, szerinte egyfelől tizenkilenc évet késett a bejelentés, másfelől látszólag új helyzetet teremt nemcsak az ellenzéki térfélen, hanem a kormánypártok és az ellenzék küzdelmében is.

„Ha a jobbik énem tekint vissza az 1990-ig terjedő időszakra, és megengedő vagyok, azt kell mondjam, visszasírjuk nemhogy Horn Gyulát meg az első MSZP-frakciót – amelyben akadémikusok, kiváló értelmiségiek, sőt politikai bebörtönzöttek is voltak –, de még Gyurcsány Ferencet is. Pedig amikor a kettős állampolgárságról szóló népszavazási kampánnyal, majd a rendőrrohammal elkövette a nemzet­árulást, azt gondoltam, Gyurcsány egy olyan moral insanity, akivel a politikában elérkeztünk az »abszolút fagyponthoz«” – jelentette ki. A házelnök úgy folytatta, ehhez képest „Magyar Péter még Gyurcsány Ferencnél is alávalóbb, mert utóbbi lehet, hogy az országot elárulta, de a családját legalább szereti”.

Az ellenzéket nézve „nincs annál lejjebb, mint ahol most vagyunk”, bár – jegyezte meg a házelnök – félve meri ezt kimondani. „A másik énem a folytonosságot látja, vagyis ez egyenes folytatása annak, ami 1994-ben történt” – tette hozzá.

Kövér László kiemelte, az egyetlen dolog, ami „sokunknak fáj”, hogy „ez” a mi sorainkból jön, és ezért is pattognak le róla a nyilvánvaló vádak. „Mi szégyelljük, hogy közénk keveredhetett, a másik oldalon viszont ez okot ad a felmentésre” – fűzte hozzá.

Kövér László az interjúban arról is beszélt,

az ellenzék gyakorta vádolja azzal, hogy visszaél házelnöki hatalmával, hogy korlátozza a szólásszabadságát. „Valójában azonban sosem mentem el addig, ameddig szükséges lett volna. Mindig megvártam a nyilvánvaló jogsértések és rendbontások végét, csak utána léptem.”

„ha minden egyes sértést, indokolatlan durvaságot szóvá tennék, akkor gyakorlatilag szétbeszélném az üléseket.”

szerinte a baloldali vállalkozókat már fel sem sorolják az ország száz leggazdagabb embere között, holott nagy valószínűséggel erősen szubjektív ez a lista. „Azokat az embereket a kutya se ugatta meg, akik a másik oldalon szedték össze a vagyonukat – a törvényesség határán vagy azon kicsit kicsúszva –, és azt se kérdezték meg tőlük, hogy ezt egyébként az ország javára forgatták-e.”