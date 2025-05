Donald Trump szerint már nagyon közel van a nukleáris megállapodás Iránnal

Irán;Ukrajna;Egyesült Államok;Katar;Donald Trump;

2025-05-15 11:57:00 CEST

Az amerikai elnök azt is közölte, részt vesz az orosz-ukrán rendezésről szóló isztambuli tárgyaláson, amennyiben ez helyénvalónak bizonyul.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Katarban kijelentette, az Egyesült Államok nagyon közel került ahhoz, hogy nukleáris megállapodást kössön Iránnal.

Az amerikai elnök Katarban egy üzleti kerekasztal-beszélgetésen számolt be arról, hogy nagyon komoly tárgyalásokat folytatnak Iránnal a hosszú távú béke elérésének érdekében. Trump szerint két út lehetséges az Iránnal való megegyezéshez.

Van egy nagyon szép megoldás és van egy erőszakos megoldás

– közölte, hozzátéve hogy nem szeretné az erőszakos megoldást választani.

Az elnök úgy fogalmazott, „nem fognak nukleáris port szórni Iránban”, és a megoldás igazából nagyon egyszerű.

Szeretném, ha nagyszerű országgá válnának, de nem lehet atomfegyverük

– szögezte le az amerikai elnök, aki ezután a Truth Social közösségi oldalán osztott meg az NBC amerikai televízióban egy szerda este sugárzott beszélgetést, amelyben Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének egyik főtanácsadója arról beszélt, hogy hajlandóak megállapodást kötni az Egyesült Államokkal.

Ali Samháni, Ali Hamenei ajatollah katonai és nukleáris főtanácsadója azt mondta, Irán kész bizonyos feltételek mellett nukleáris megállapodást kötni az amerikai kormánnyal a gazdasági szankciók feloldásáért cserébe. Szerinte Irán lemondana a nagy mennyiségű dúsított uránról is egy megfelelő megállapodás esetén.

„Amennyiben az amerikaiak úgy cselekszenek, ahogyan mondják, biztosan jobbak lehetnek a kapcsolataink. Ez a közeljövőben jobb helyzethez vezethet”

– közölte Ali Samháni. Az Egyesült Államok április eleje óta tárgyal Iránnal a perzsa ország atomprogramjáról.

Az amerikai elnök Katarban beszélt az orosz-ukrán rendezésről szóló, csütörtökön Isztambulban tartandó tárgyalásokról is, és elmondta, hogy „bizakodó” a kimenetelével kapcsolatban. Azt is közölte, hogy akár személyesen is részt vesz a tárgyaláson, amennyiben ez helyénvalónak bizonyul.