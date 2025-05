Demeter Szilárd: Erdélyi magyar ember Simionra nem szavaz

Románia;Erdély;Demeter Szilárd;George Simion;

2025-05-15 15:15:00 CEST

A NER kultúrharcosa mindenkit arra buzdított, menjen el vasárnap szavazni, hogy egyértelművé váljon: több mint egymilliós erdélyi magyarsággal kell számolnia az új román elnöknek.

Erdélyi magyar ember Simionra nem szavaz. Nem csak azért, amit tett és mondott, hanem azért is, mert messziről bűzlik a mögöttes erők szekus gúnyája - jelentette ki Facebook-posztjában a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke.

Demeter Szilárd szerint „ezek” ugyanazok, akik 1990-ben pogromot szerveztek Marosvásárhelyen, bányászjárásokat Bukarestbe, és az elmúlt 35 évben folytatták a Ceausescu által elkezdett asszimilációs politikát. Kitért arra is, hogy sok baja volt a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), de ettől még tény, hogy ez a párt jelenti a magyarok bukaresti érdekképviseletét. Fel kell mutatni mögötte a közösségi erőt. Menjünk szavazni, hogy a magyarlakta régiók üzenete egyértelmű legyen: nem csak voltunk, hanem vagyunk és leszünk is - tette hozzá.

Felhívta arra is a figyelmet, nem szabad hagyni, hogy a Simion-ügyet belpolitikai haszonszerzésre használja az ellenzék.

„Most azok az éttermiségiek derpegnek az összmagyar nemzetben gondolkodó politika ellen, akik eddig az etnikai alapú politizálás ellen beszéltek, mert alapállásuk szerint a nemzetek ideje lejárt, legyünk multikulti európaiak, az Európai Egyesült Álmokban (sic!) együtt legel az oroszlán a báránnyal, az illegálisan bejött muszlim fundamentalista ütemes tapsára táncol szivárványszívű tangabugyiban a bármilyen nemű liberális” - fogalmazott, jelezve, Simion és támogatottsága a valóság. „#bezzegrománia eddig is csak Parászka Boróka, Stefano Bottoni, Nyáry Krisztián, Tompa Andrea stb. fejében létezett. És ahelyett, hogy levonnák a következtetést, dobálják át a döglött macskáikat a kerítésen” - fejtegette. Szerinte a következtetés egyértelmű: „az etnikai alapú politizálást nem felcserélni kell világnézeti elvtársi összeborulásra, hanem erősítenünk kell a nemzeti érdekérvényesítést.”

A NER kultúrharcosa szerint a magyaroknak egyetlenegy esélye van: egységes politikai közösségként kell megmutatni magukat most vasárnap Romániában. „Menjünk szavazni, hogy egyértelművé váljon: a több mint egymilliós erdélyi magyarsággal számolni kell, akárki is ül a Cotroceni-palotában. Ha beleszólhatunk Románia jövőjének alakításába, akkor lehet Erdély és Székelyföld még élhető unokáink számára is. Ha a románok döntenek rólunk, akkor nem lesz Erdély. Se magyar, se román, se semmilyen. És Románia lesz Székelyföld helyén is. Az utolsó magyar még talán megkondíthatja a harangot Csíksomlyón” - zárta sorait Demeter Szilárd.