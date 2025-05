Euronews: George Simion kampánystábja kapcsolatban áll az Orbán-kormánnyal

Orbán-kormány;Románia;Orbán Viktor;erdélyi magyarság;román elnökválasztás;George Simion;

2025-05-12 09:56:00 CEST

A román elnökválasztás szélsőjobboldali, magyargyűlölő jelöltje az erdélyi szavazatok megszerzése és egy egy jövőbeli uniós politikai szövetség érdekében közeledhet Orbán Viktorhoz, nem mellesleg olyan európai szövetségest láthat, akin keresztül Donald Trumphoz is elérhet.

A romániai elnökválasztás megnyeréséért minden szavazatért küzdő szélsőjobboldali, magyargyűlölő jelöltje, George Simion szövetségre törekszik Orbán Viktorral – értesült az Euronews. A portál budapesti politikai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy George Simion kampánystábjának küldöttei kapcsolatban voltak és vannak az Orbán-kormánnyal.

Az Euronews szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője egy jövőbeli uniós politikai szövetség érdekében kezdte el keresni Orbán Viktor kegyeit is, remélve, hogy a magyar miniszterelnök erős befolyást tud gyakorolni a romániai magyar közösségre. Abban is bízik, hogy Orbán Viktoron keresztül egy szélesebb közép- és kelet-európai szövetségnek lehet majd a részese, amellyel Donald Trump amerikai elnökhöz is közelebb kerülhet.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elsőként jelentette be, hogy fenntartások nélkül George Simion ellenfelét, Nicusor Dan bukaresti főpolgármestert támogatja az elnökválasztás jövő vasárnapi második fordulójában, és az erdélyi magyar egyházak is az Európa-párti jelölt melletti szavazásra buzdították híveiket.

Ezért a romániai magyar közvélemény megütközéssel fogadta Orbán Viktornak a felújított tihanyi bencés apátságban elmondott beszédét, amelyben a miniszterelnök kijelentette: kormánya semmilyen retorziót, elszigetelést nem fog támogatni Romániával szemben, ha George Simion nyeri meg az elnökválasztás május 18-i második fordulóját.

Még az Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetés előtt Kelemen Hunor szombati videóüzenetében úgy vélekedett, Simion nem a magyarok barátja nem is lesz az. Bár az erdélyiek felháborodása után Orbán Viktor megbeszélést kezdeményezett az RMDSZ vezetőivel, a megnyugtatásnak szánt nyilatkozatában sem határolódott el a szélsőjobboldali román elnökjelölttől.