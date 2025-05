Csirkét minden házhoz!

állattartás;képgaléria;csirkenevelde;

2025-05-16 14:00:00 CEST

Amikor közel öt évvel ezelőtt csirketartásba kezdtünk, nem voltunk tisztában néhány fontos tényezővel. Például, hogy hány tyúkot kell számolni egy kakasra. Ugyanis az első „csirkeosztagot” hobbiból megtartottuk. Nyolc csirkével indultunk, négy kakassal és négy tyúkkal. Közülük már csak két kakas és egy tyúk, Csicsi, Kukucs és Dagi élnek. Eleinte tehát gond volt a nemek arányával is. De az első osztag különös helyet foglal el a szívünkben, őket úgy tartjuk, mint Petőfi az Anyám tyúkját, ha nem jobban. Olyanok, mintha a saját gyerekeim lennének.

El nem tudnánk képzelni, mennyi haszna lehet a háztáji csirketartásnak!

Először is, kezdjük az egészségi háttérrel. A legtöbb tudatos vásárló minden bizonnyal meg tudja különböztetni egymástól a háztáji csirkehúst a boltitól. Az előbbi bőrszíne sárgás, míg az utóbbié fehéres. Az előbbi húsa kicsit rágósabb, esetleg inasabb is, míg az utóbbi a hús és a „puffasztott hús” között igen széles skálán mozoghat. Aztán ott van a tojás. A háztáji sárgája valamivel fakóbb, míg a boltié aranyló sárga. Mondják, hogy semmi sem történik véletlenül... A háztáji húsleves pedig… Minden bizonnyal Mátyás király kapzsi szakácsa is megirigyelte volna, ha látta volna az anyóka gyöngyöző húslevesét. Ő bezzeg nem tud olyat, akármilyen csirkevásárt is látogat meg Budán. Igaz, a háztáji húsa keményebb, de ízvilágra össze sem lehet hasonlítani a boltival.

A csirke mindig jól jön a ház körül. Gondoljunk csak bele, mennyi kártevőtől szabadítja meg növényeinket, és ezáltal minket is. Nálunk például egy csiga sincs a kertben, amióta csirkék vannak a ház körül. Persze, a francia konyhát kedvelők valószínűleg tördelnék a kezüket, de mi nem sajnáljuk. Legalább nem eszik meg a zöldségeinket.

Ha elnézzük tollas barátunknak, hogy kapirgál, és homokfürdőzik egy-két helyen, a gondoskodást meghálálja.

Azóta persze nagyobb fokozatra kapcsoltunk, és ma már ott tartunk, hogy majdnem önellátók vagyunk csirkehúsból és tojásból.

A keltetést kotlósok végzik. Egymást is inspirálják, a minden egyes tojás után megtartott „tojásünneppel”, amivel a kotlóst hívják kotlani.

Néha viccből én is elkezdem utánozni a hangját, amire aztán érkezik is a válasz.

A kotlóst nem szabad háborgatni. Ha elül a tojásokon, nem szabad arrébb költöztetni, mert könnyen meglehet, hogy abbahagyja a kotlást. Legtöbb esetben önellátó: maga jár az etetőhöz, itatóhoz, majd miután elvégezte dolgát, visszaül a tojásokra. Fontos viszont tudni, hogy nem minden tyúkból válhat kotlós. A legtöbb tenyészcsirke nem képes rá, ez ugyanis fajtafüggő. Mi például kínai selyemcsirkével és orpingtonnal keltettünk, de nagy néha egy-egy tenyészcsirkénk is elkotlott.