Nyugat-európai befolyás-károsultak lepték el a magyar határt - Elindult a Kutyapárt szuverenitásvédelmi hírportálja

2025-05-16 11:12:00 CEST

Minden bizonnyal Lánczi Tamás is elégedetten csettintene.

Alighanem a most készülő, úgynevezett „átláthatósági” törvénynek való megfelelés jegyében íródtak azok a hírek, amelyek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) tematikus oldalán jelentek meg. A portál linkjét az ellenzéki párt társelnöke, Kovács Gergely, XII. kerületi polgármester osztotta meg péntek délelőtt.

A nyitóoldalon rögtön olvashatjuk, hogy a kormány újabb lépéseket tesz az energiafüggetlenség irányába: megépülhet az Észak-Koreát Magyarországgal összekötő csővezeték.

„A magyar energiaellátás függetlensége az ország elemi érdeke, ezért a kormány tovább igyekszik csökkenteni függőségünket a Nyugattól és az egyéb demokratikus országoktól. A diverzifikáció egyik kulcsprojektje a hazánkat Észak-Koreával összekötő, két méter átmérőjű modern csővezeték, ami vissza nem térítendő, tehát függőséget nem okozó európai uniós forrásokból, mintegy 70 év alatt épülhet meg” – olvasható a cikkben, amely kitér arra is, hogy előzetes becslések szerint egy koreai önkéntes két hónap alatt jut el Magyarországra az 1960-as évek csővezetékeihez képest kényelmesnek mondható, 160 cm átmérőjű csővezetéken keresztül, és egyszerre 600 darab ceruzaelemet is képes szállítani – ráadásul több mint 30 százaléka túl is éli az utat.

Emellett megtudhatjuk azt is, hogy egy felmérés szerint annál szuverénebb egy ország, minél kevesebb meleg él ott, illetve azt, hogy a DK-s Kocsis-Cake Olivio személyében egy néger avatkozhatott be a választásokba. Továbbá egy esti befolyás-jelentés is olvasható, amely szerint Ukrajna felől nem érte befolyásolási kísérlet hazánkat, és az esti órákra a nyomás enyhült.