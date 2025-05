Sok fideszes is elfogadhatatlannak tartja az átláthatóságinak nevezett törvényt

felmérés;közvélemény-kutatás;átláthatósági törvény;

2025-05-16 13:59:00 CEST

Széles körben vált rövid időn belül ismertté a javaslat és finoman szólva sem aratott egyöntetű tetszést.

Többségében elutasító társadalmi reakciókat váltott ki a Fidesz úgynevezett „átláthatósági” törvényjavaslata – derül ki az Europion reprezentatív gyorsfelméréséből, amelynek eredményeit lapunknak is megküldték.

A 16 évnél idősebb magyar lakosság 71 százaléka értesült arról a törvényjavaslatról, amelyet Halász János kormánypárti képviselő nyújtott be kedden éjjel. Két napon belül a válaszadók harmada (33%) már azt is állította, hogy a részleteket is ismeri. Kiemelkedő arányban nyilatkozták ezt a diplomások (51%), azok, akik kizárólag független médiából tájékozódnak (55%), valamint a Tisza Párt szavazói (65%).

A megkérdezettek 47 százaléka határozottan elutasítja az elképzelést, további 26 százalék pedig bár szükségesnek tartja a külföldi finanszírozás szabályozását, a javaslat jelenlegi formáját túl szigorúnak találja. Ugyanakkor a lakosság negyede támogatja az intézkedést, és úgy véli, ideje volt lépni az érintett szervezetekkel szemben. Ez az álláspont leginkább az idősebbek (60 év felettiek – 30%), a falusi lakosság (35%), a kizárólag kormánypárti sajtóból tájékozódók (52%), valamint a kormánypárti szavazók (60%) körében jellemző.

Fontos ugyanakkor, hogy még a kormánypárti szavazók 29 százaléka is túlzónak tartja a tervezetet, további 11 százalék pedig teljes mértékben elfogadhatatlannak ítéli meg. A Tisza Párt hívei körében szinte teljes körű az elutasítás: 87 százalékuk szerint a javaslat elfogadhatatlan.

A kutatás a törvényjavaslat egyes elemeire is kitért, amelyeket a résztvevők egy ötfokú skálán értékeltek. Bár ezekben a kérdésekben vegyesebb képet mutattak a válaszok, a legtöbb esetben a bíráló vélemények kerültek többségbe. Különösen erős ellenérzést váltott ki az érintett szervezetek nyilvános listázásának terve, amelyet 45 százalék elutasít, míg 31 százalék támogat. A kötelező vagyonnyilatkozat bevezetését valamivel többen tartják elfogadhatónak (39%), mint ahányan ellenzik (37%), de ez a különbség a statisztikai hibahatáron belül marad.

A társadalom jelentős része, 42 százalék, határozott fellépést vár el az ellenzéki pártoktól: szerintük minden eszközzel tiltakozniuk kellene a tervezet ellen. További 34 százalék úgy véli, hogy az ellenzéknek meg kellene szólalnia, ugyanakkor más, fontosabb ügyekre is figyelmet kell fordítania. A válaszadók 24 százaléka szerint viszont az ellenzéknek el kellene fogadnia a kialakuló új szabályrendszert. Érdekesség, hogy még a kormánypárti szavazók körében is csupán 54 százalék támogatja ezt az álláspontot.