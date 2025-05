Vitézy Dávid nyílt levelet írt, szerinte Karácsony Gergely őt akarja megfélemlíteni a közös fotó emlegetésével

Karácsony Gergely;zsarolás;Vitézy Dávid;

2025-05-17 05:30:00 CEST

A Podmaniczky Mozgalom vezetője, az LMP és a Fidesz volt főpolgármester-jelöltje felidézte, ki mindenkivel szerepelt már a főpolgármester közös fotón.

„Ha bárkiről előkerül egy F. Zsolttal közös kép, esküszöm, hogy azonnal kirúgom, csak nehogy valaki olyan legyen, akit a választók küldtek a közgyűlésbe” - nyilatkozta sejtelmesen Karácsony Gergely főpolgármeter a Magyar Hangnak, majd többedik kérdésre sem árulta el, hogy pontosan kinek szánja az alig burkolt célzást. Aztán a 444 úgy értesült, hogy egy olyan fotóról van szó, amin korábbi kihívójával, Vitézy Dáviddal látható együtt a büntetőeljárás alatt álló, Nagymesterként emlegetett F. Zsolt.

Vitézy Dávid a 444-nek úgy nyilatkozott, nem tudja, hogy van-e ilyen kép, de nem tartja kizártnak, mert ugyan már sok éve nem látta, de ismeri F. Zsoltot, hiszen 2010-ig a BKV IT-részlegét vezette. – Sokakat ismerek a BKV-ból, akik később börtönbe kerültek – tette hozzá.

A nyilatkozat után aztán Vitézy Dávid bele is állt a témába, ugyanis közzétett a Facebookon egy Karácsony Gergelynek címzett nyílt levelet. „Meglepve olvastam a nyilatkozatod, miszerint mindenkit kirúgsz, aki a Nagymester néven elhíresült emberrel, a politikusokat érintő büntetőügy vádlottjával akárcsak egy fotón együtt szerepel. Hiszen szövetségeseid, Horváth Csaba és Tóth Csaba, akiket nemrég még Zugló választóinak ajánlottál közös szelfikkel és plakátokkal, és akikkel közös listákon indultál, éppen ebben az ügyben ülnek politikustársaiddal a vádlottak padján, és több tízmillió forint kenőpénz elfogadásával vádolják őket. Nekik nem közös fotójuk volt, hanem közös korrupciós ügyük van a Nagymesterrel. Közös fotójuk pedig veled van, amely minden zuglói villanyoszlopon ott lógott még egy éve ilyenkor is, amikor a választóktól a korrupciós ügy vádlottjainak támogatását kérted” - írta a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Vitézy Dávid szerint ezzel szemben Karácsony Gergely most úgy tesz, mint aki ott sem volt, mintha nem ő lett volna Zugló polgármestere a parkolási visszaélések idején öt évig és nem ő lenne hatodik éve Budapest főpolgármestere. Úgy véli, Karácsony Gergely most meg akarja félemlíteni őt, nyilvános üzengetésével épp úgy, mint a háttérben. Leszögezte, nem fog sikerülni. „Ugyanez a szoci csapat Hagyó Miklós óta sorozatosan próbálkozik ezzel, de eddig sem sikerült nekik. Most sem fog” - közölte.

Felidézte, 2006 és 2009 között a BKV felügyelőbizottsági tagjaként dolgozott, a Hagyó Miklós nevével fémjelzett, nokiás dobozról elhíresült korrupciós hálózat pedig szó szerint szétlopta a közlekedési vállalatot, ezért elkezdett azért dolgozni, hogy a bűnszervezetet felszámolják. „A BKV minden létező szerződését megcsapoló polipot lelepleztük, és a bűnöknek ekkor végre lett következménye” - írta. A múltidézést úgy folytatta, Hagyó Miklós idején a BKV beszerzési vezetőjét Takács Péternek hívták, akivel akkor vitatkozott először, amikor az akkori BKV-vezérigazgató, a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt jogerősen elítélt Antal Attila a saját fia közreműködésével bérelt buszokat.

„Tudod ki védte akkoriban azt a buszbeszerzést a felügyelőbizottságban, 17 éve? Az a Takács Péter, akit most trükkökkel, a hatásköreiddel visszaélve, a közgyűlési többség akarata ellenére neveztél ki határozatlan időre a BKV élére” - szegezte neki Vitézy Dávid Karácsony Gergelynek.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint annak idején a Lendvai Ildikó vezette MSZP kezdett lejáratókampányba ellene, hogy eltántorítsák a korrupciós ügyek leleplezésétől, most pedig Karácsony Gergely teszi ugyanezt. „Ugyanazokat a vádakat ismétled meg, és a munkatársaid segítségével suttogó propagandaként terjeszted a sajtóban, amit Hagyóék idején már egyszer mind hallhattunk. Akkor Hagyó és a pártja, most pedig te és a szövetségeseid próbálnak összemosni F. Zsolttal. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a suttogó propaganda, ugyanazok a hazug rágalmak, sőt, még ugyanazok a kommunikációs tanácsadók is. Csak Apu imidzse jobb, mint a régi szociké, meg kell hagyni” - fogalmazott. Vitézy Dávid azt közölte, hiába próbálja őt Karácsony Gergely megfélemlíteni, nem zsarolható, nem fog csendben maradni és nem is ijedt meg. „Nem értek a szép szóból, és nem fogok szemet hunyni a BKV-s korrupciós ügyek fölött, ahogy 16-18 évvel ezelőtt sem tettem” - jelentette ki.

A posztban az LMP és a Fidesz volt főpolgármester-jelöltje megismételte, elképzelhető, hogy van közös fotója F. Zsolttal, elvégre nyilvános rendezvényeken akár össze is futhatott vele annak idején, ahogy más BKV-körüli, azóta büntetőeljárás alá vont személyekkel is. Azt üzente Karácsonynak, hogy van ilyen fotó a birtokában, hozza nyugodtan nyilvánosságra, mert sem ezzel, sem mással nem tudja zsarolni. „Egyikükkel sem indultam közös listán, nem kötöttem velük BKV-s informatikai vagy zuglói parkolási szerződéseket, és veled ellentétben nem indultam vádlottakkal vagy bűnözőkkel közös politikai szövetségben sem” - írta.

Ezzel szemben szerinte a főpolgármester bűnözőkkel veszi magát körül: „Annyi bűnözővel, gyanúsítottal és vádlottal szerepeltél az elmúlt években egy plakáton és közös listán, amennyi egy büntetőügyvéd praxisában is sok lenne. A BKV ügyekben 6 éve tartod fenn a szocialisták korlátlan befolyását a cég fölött, pontosan tudva, hogy ez mivel jár. Kérlek, ne játszd el most, hogy csak ezen a héten, a 444 cikke nyomán lepődtél meg azon, hogy mi történik abban a Fővárosban, amit hat éve te vezetsz. 2019 őszén már te magad a saját száddal is mondtad nekem, hogy a BKV az MSZP hitbizománya” - fogalmazott Vitézy Dávid, aki szerint Karácsony Gergely csak papíron nevezett ki új vezetőt a BKV élére, a gyakorlatban Takács Péter nagyon is régi. Azt pedig nem hajlandó elhinni, hogy a főpolgármester szabad akaratából döntött volna így.

Végezetül a Tisza Párttal és a Kutyapárttal összhangban Vitézy Dávid megismételte, hogy a BKV élén átfogó kivizsgálásra és teljesen új vezetésre van szükség.