A Fidesz átláthatóságinak nevezett törvényjavaslata miatt távozik a Pride-ot szervező alapítványból a WMN főszerkesztője

sajtó;média;civil szervezetek;Budapest Pride;átláthatósági törvény;

2025-05-17 13:33:00 CEST

Milanovich Dominika attól tart, hogy felügyelőbizottsági tagsága jelentős támadási felületet nyitna a személye ellen, és a főszerkesztői munkáján keresztül közvetve a WMN működése ellen is.

Tart tőle, hogy a magazin is támadhatóvá válhatna az ellehetetlenítési törvény miatt, ha továbbra is szerepet vállalna a Pride-ot szervező alapítványban, ezért lemond ottani pozíciójáról Milanovich Dominika, a WMN magazin főszerkesztője. A Pride-ot korábban szervezőként és sajtószóvivőként is segítő pszichológus pénteken jelentette be döntését, a hírt a Telex szúrta ki.

Milanovich Dominika írásában felidézte, a Budapest Pride-ot működtető Szivárvány Misszió Alapítvány (SZMA) 2022 végén kereste fel azzal, hogy pénzügyi felügyelőbizottságot hoznak létre, amelybe felkérik tagnak. Ekkor már a WMN-nél dolgozott, és úgy vállalta el a felkérést, hogy nem szólt a magazin vezetőségének. Úgy véli,

erre a mulasztásra mentsége nincs, ennek a hibának maximum kontextusa van.

„Hogy akkor még csak szerzője voltam a WMN-nek. Hogy alábecsültem a dolog jelentőségét, nem értettem igazán, hogy ez nemcsak egy feladat, hanem egy tisztség. Hogy azt gondoltam, csak besegítek egy kicsit azzal, hogy évente egy meetingen megismerem az SZMA adott évre vonatkozó – egyébként elképesztő gondossággal és precizitással összeállított – közhasznúsági jelentését, amelyek 2011-ig visszamenőleg nyilvánosak a szervezet honlapján. Hogy ebben a három-négy hónapban, mióta a WMN főszerkesztője vagyok, ugyan bejelzett a mentális rendszerem, hogy a felügyelőbizottsági tagságról beszélnem kéne a menedzsmenttel, de annyi más intézni valóm, munkám, magánéleti válságom volt, hogy elhessegettem ezeket a gondolatokat. A hibát elkövettem, és a hiba hatása kedd éjjel óta megsokszorozódni látszik” – hangsúlyozta.

Milanovich Dominika leszögezte, a WMN tízéves története során soha nem kért és kapott sem állami, sem külföldi támogatást, így nem tud fogást találni rajta a hatalom. Azonban megjegyezte,

„a kormány civilek és sajtómunkatársak ellen indított, putyini mintára űzött hadjáratában a felügyelőbizottsági tagságom jelentős támadási felületet nyitna a személyem ellen, és a főszerkesztői munkámon keresztül közvetve a WMN működése ellen is”.

„Ez egy olyan kockázat, amit nem együtt vállaltunk a magazinnal, hiszen nem tájékoztattam őket, és amit, mivel a WMN vezetősége megerősített abban, hogy főszerkesztőként továbbra is számítanak rám, most minimalizálnunk kell, a kollégáim, a csapatom érdekében is. Ezért az eltakarítási törvénytervezet nyilvánosságra hozatalának napján a Szivárvány Misszió Alapítványnál betöltött felügyelőbizottsági tagságomról lemondtam” – tette hozzá. Kiemelte: továbbra is, ahogy az elmúlt tíz évben kiállnak a sérülékeny és kisebbségi csoportok, az LMBTQ-emberek mellett.