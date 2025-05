George Simion újra együtt szavazott Călin Georgescuval, visszatért a közösségi médiába is

második forduló;közösségi média;romániai elnökválasztás;Călin Georgescu;George Simion;

2025-05-18 13:31:00 CEST

Romániában a szélsőjobboldali AUR elnökjelöltje korábban a kampánycsendre hivatkozva törölte fiókjait. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szavazásra buzdítja a magyarokat a második fordulóban is, hogy folytathassák a szabadság útját.

Miután szombat reggel felfüggesztette a közösségi média oldalait, hogy „tiszteletben tartsa a hallgatás napját”, azaz a kampánycsendet, George Simion vasárnap reggel újraindította mind a TikTok, mind a Facebook-oldalát – Simion első bejegyzése a Facebookon egy élő közvetítés volt arról, ahogy szavazni ment Călin Georgescuval együtt Mogoșoaián – írja a Transtelex. A visszatérés azért meglepő, mert a szombat reggeltől életbe lépett kampánycsend vasárnapra is érvényes. Bár a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének és jelöltjének X-oldala szombaton is elérhető maradt, a kampánycsendre hivatkozva a választási szervek képviselői ki is tessékelték a nyilatkozni készülő jelöltet és támogatóját a szavazóhelyiségből.

Az viszont már egyáltalán nem meglepő, ellenben sokak számára fenyegető, hogy a szélsőjobboldali, magyarellenes Simion az alkotmányos rend elleni uszítás és fasiszta propaganda gyanújával bűnvádi eljárás alá vont Calin Georgescuval jelent meg a szavazáson. Amint arról lapunk is beszámolt, a romániai elnökválasztás első fordulóját megnyerő politikus a tavalyi első forduló oroszbarát nyertesét bízná meg kormányalakítással.

A két szélsőséges jelölt előre jelezett koalíciójával szemben Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arra kérte az erdélyi magyarokat, és kiemelten a bizonytalanokat, hogy vasárnap menjenek el szavazni és ne hagyják, hogy mások döntsenek az erdélyi magyar közösség sorsáról. Miután Kelemen is leadta szavazatát a román elnökválasztás második fordulójában, közölte: „El kell menni és szavazni kell arra, hogy folytathassuk azt az utat, amelyen 35 éve haladunk: a gyerekeinkért, az unokáinkért, magunkért, a családunkért és a közösségünkért. És én bízom benne, hogy holnap reggel arra ébredünk mindannyian, hogy a közösségeink biztonságban vannak és tervezhetik a jövőt itthon, a szülőföldön.”

Az RMDSZ-elnök nem nevezte meg, hogy Nicușor Dan bukaresti főpolgármestert támogatta-e, de újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy arra a jelöltre szavazott, akiről úgy gondolja, hogy folytatni tudja azt az utat, amelyen Románia ezelőtt 35 évvel elindult, a szabadság útját. Szerinte az a jelölt az ország számára, a közösségük számára a biztonságot jelenti, aki az elmúlt években, hónapokban, az elmúlt kampányban nem izgatott a magyar közösség ellen.