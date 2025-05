Karácsony Gergely: Ha az EU-ban balfék módon végignézik a történéseket, akkor inkább adják le az Audi-kulcsokat

tüntetés;átláthatósági törvény;

2025-05-18 17:51:00 CEST

Karácsony Gergely a Népszavának: Nem számítok rá, hogy az Orbán-kormány meghátrál a tüntetés miatt. Egyetlen szereplő van, aki ezt megakadályozhatná az az Európai Unió. Az Európai Unió Bíróságának azonnal kezdeményeznie kéne ennek a törvénynek a felfüggesztését. Ha ezt nem teszik meg, és balfék módon végignézik a történéseket, akkor inkább adják le az Audi-kulcsokat.

Szerinte az Orbán-kormány tesztel ezzel a törvénnyel, egyelőre bizonytalan, hogy mi lesz a vége. – De ez újabb vörös vonalat jelent a magyar politikában, amit a Fidesz előszeretettel átlép. Ismétlem: Az EU az, aki be tudna avatkozni. Karácsony Gergely a Pride-ügyet is felemlegett, hozzátéve, betiltás ide, vagy oda, június 28-án a legnagyobb Pride lesz Budapesten. - Hogy lehet az és milyen jogi helyzet, hogy a kormány betiltotta, ehhez képest most mégis szervezik az azt eseményt? - Ilyen országban élünk. - válaszolta.