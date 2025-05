Dobrev Klára megmenti a szabad sajtót, és erre buzdítja baloldali barátait is

előfizetés;sajtó;hatalom;ellehetetlenítés;Dobrev Klára;átláthatósági törvény;

2025-05-19 14:04:00 CEST

A DK EP-képviselője leszögezte, bármelyik sajtótermék is kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjébe, bármelyiket is próbálják meg ellehetetleníteni, ő mindegyiket támogatni fogja.

Ha nincs szabad sajtó, nincs szabad ember. Hogyan tudnál tájékozódni a világ dolgairól, ha nincs, ki tudósítson róla, honnan tudod meg, hogy hazudnak neked, manipulálnak téged, ha nincs, aki lerántsa róluk a leplet? Honnan tudnál a lopásokról, a csalásokról, ha nincs, aki kinyomozza a fideszes ügyészség helyett, és bemutassa azokat? – sorjázta a kérdéseket Dobrev Klára hétfői Facebook-videójában. Az ellenzéki politikus az átláthatóságinak nevezett fideszes törvényjavaslat fenyegetésének a hatására ült kamera elé.

– A kormány nem akar szabadon gondolkodó embereket, nem akarja, hogy ők lelepleződjenek, erről szól ez a törvény, amivel a tőle független sajtót akarja ellehetetleníteni. Talán ez ez eddigi legsúlyosabb támadás a megmaradt szabadságunk ellen. A Fidesz azt is meg akarja tiltani, hogy felelős magyar állampolgárokként az adónkat, annak egy százalékát felajánlhassuk a független sajtó támogatására. Ez nem gumicsont, nem figyelemelterelés, és nem is műbalhé, hanem maga a kőkemény valóság – állapította meg DK-s EP-képviselő. Leszögezte, Orbán Viktor azt akarja, hogy ne tudd meg, mit csinálnak a pénzeddel, amit orvosi ellátásra, gyermeked iskolájára vagy akár a nyugdíjadra lehetne költeni.

– Meg kell védenünk őket, ezért bármelyik sajtótermék is kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjébe, bármelyiket is próbálják meg ellehetetleníteni, én mindegyiket támogatni fogom, és mindegyiknek állandó előfizetője leszek. Tudom, hogy ez sok pénz, nekem megvan erre a lehetőségem, azt is tudom, sokan csak egy-egy híroldal támogatását engedhetik meg maguknak, de az is nagy segítség ha elegen vagyunk és sokan leszünk. Nincs hova hátrálnunk. Mindannyian, aki szemben állunk ezzel a rendszerrel, felelősek vagyunk egymásért is. Ki kell állnunk a maradék szabad sajtó mellett is, mert szabad nyilvánosság nélkül nem lesz szabad Magyarország sem – mondta Dobrev Klára, aki közvetlenül fordult támogatóihoz: „Éppen ezért azt kérném tőled, kedves baloldali barátom, hogy válaszd ki azt az online sajtóterméket, amelyiket a legtöbbször szoktál olvasni, és ha a hatalom azt be akarja záratni, akkor mindenféleképpen fizess elő rá!”