Török Gábor: Nagyon komoly hibát követett el Orbán Viktor, hogy a magyargyűlölő román elnökjelölt mellé állt

Az elemző lehetségesnek tartja, hogy már senki sincsen a kormányfő körül, aki tudna vagy merne neki ellentmondani.

„Továbbra is meggyőződésem, hogy a tihanyi beszéd nagyon komoly politikai hiba volt” – jelentette ki hétfői Facebook-bejegyzésében Török Gábor.

Az elemző érthetetlennek nevezte, miként követhetett el ekkora hibát a magyar miniszterelnök, és hogyan beszélhetett támogatólag egy olyan magyarellenes politikusról, akire a Romániában élő magyarok 90 százaléka nemmel szavazott tegnap. Szerinte ez annak a jele lehet, hogy a nagypolitikai megfontolások felülírták a belpolitikai logikát és tapasztalatot – de az is elképzelhető, hogy a miniszterelnök környezetében valóban nincs olyan ember, aki ilyenkor képes lenne, vagy merne ellentmondani neki.

A Harcosok Klubja két dolgot világított meg számára: a Fidesz érzékeli a Tisza Párt erősödéséből fakadó belpolitikai veszélyt, de úgy véli, nem tartalmi vagy személyi, hanem technológiai-módszertani változtatásra van szükség. A rendezvény felszólalói közül egyedül Lázár János beszéde körvonalazott új stratégiát, és erős kontrasztot mutatott a többi szereplőhöz képest. Ha a Fidesz valódi tartalmi és személyi megújulásban gondolkodna, a jelenlegi vezetők közül egyedül Lázár János tűnik alkalmasnak ennek képviseletére – tette hozzá.

Mindeközben Magyar Péter továbbra is folytatja behatolását a Fidesz „védett ideológiai törzsterületére”. A tapasztalatok szerint a domináns pártrendszerekben ezen stratégia alkalmazása nélkül nem lehet sikert elérni. A mostani menet szimbolikája (nemzeti és vidéki elemek, határon túli magyarok) alapján akár egy fideszes akció is lehetne, éppen ezért is annyira veszélyes a Fidesz számára - zárta posztját Török Gábor.

