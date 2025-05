Trump ideiglenes ügyvivője közölte, olyan Európát szeretne az USA, amely nem függ Moszkvától vagy Pekingtől

Egyesült Államok;

Szijjártó Péter helyettese épp a múlt héten közölte, hogy vörös vonal lenne, ha azt kérné Magyarországtól az Egyesült Államok, hogy váljon le Kínáról.

„Azt szeretnénk látni, hogy Európa nagyobb mértékben járul hozzá Ukrajna védelméhez, és olyan Európát akarunk, amely nem függ Moszkvától vagy Pekingtől. Olyan Európát támogatunk, amely erős, szuverén és energetikailag önálló” – jelentette ki az Egyensúly Intézet által szervezett Budapest Energy and Security Talks konferencián az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője.

A 444.hu beszámolója szerint Robert Palladino azt hangoztatta, hogy Washington olyan Európát támogat, „amely erős, szuverén és energetikailag önálló”. Ez szerinte azt jelenti, hogy fel kell számolni azokat a gazdasági és energetikai összefonódásokat olyan rezsimekkel, amelyek közös biztonságunkat veszélyeztetik. Hozzátette: ez a kérdés kiemelt prioritás az amerikai elnök és külügyminiszter számára is, hiszen nehéz lenne elmélyíteni a kapcsolatokat olyan partnerekkel, akik közben ellenfeleinkkel szorosabbra fűzik azokat.

Az ideiglenes ügyvivő szerint a nézetkülönbségek ellenére is lehetséges az együttműködés, ha azt nyílt párbeszéd és tényleges közös munka kíséri – ezt mutatja, hogy több szövetséges ország is kedvezően reagált az Egyesült Államok megújult elköteleződésére és a biztonságpolitikai fókusz erősödésére. Magyarország is ezek közé tartozik – tette hozzá –, amit a külügyminiszter legutóbbi európai egyeztetései is tükröznek. A legfontosabb most az, hogy egységesen és határozottan lépjünk fel: Ukrajna békéje, az európai stabilitás és egy erősebb, ellenállóbb transzatlanti szövetség érdekében.

A konferencián felszólalt Kurt Volker, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) korábbi nagykövete is. Szerinte az amerikai külpolitikai döntéshozók három fő irányzatot képviselnek: a Reagan-vonal Oroszország visszaszorítását és Ukrajna támogatását sürgeti, az izolacionisták elkerülnék a külföldi konfliktusokat, míg a harmadik csoport Kínát tartja elsődleges kihívásnak, és úgy véli, Európa saját maga intézze ügyeit. A három irányzat eltérően viszonyul Magyarország Ukrajna-politikájához: míg az első bírálja, a másik kettő inkább regionális ügyként tekint rá. Volker megjegyezte: a magyar történelemből kiindulva nem teljesen érti az Orbán-kormány egyre markánsabb ukránellenességét.

Hozzátette: Trump rokonszenvezik Orbán társadalompolitikai nézeteivel, de ha az amerikai érdekek mást kívánnak, nem fog ragaszkodni a jó viszonyhoz.

Palladino kijelentései különös fénytörésbe kerülnek annak fényében, hogy néhány nappal ezelőtt Szijjártó Péter helyettese, Magyar Levente kijelentette: Magyarország számára a Kínáról való gazdasági leválás jelenti a „vörös vonalat”, vagyis egy olyan határt, amelyet nem kíván átlépni az Egyesült Államokkal való kapcsolat érdekében. Kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk Kínával, és Kína mára Magyarország egyik legnagyobb befektetőjévé vált. Nem áll szándékunkban lemondani erről – fogalmazott Magyar Levente.