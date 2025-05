Karácsony Gergely bizonyos fővárosi frakcióknak: Néhány száz lájkot begyűjtő Facebook-poszt kedvéért pocskondiáznak politikai alapon nemzetközileg elismert embereket

Budapest;Karácsony Gergely;cégvezetők;

2025-05-19 16:53:00 CEST

A főpolgármester éles bírálattal illette a cégvezetőket kiválasztó bizottság működésével kapcsolatban.

Komoly kritikákat fogalmazott meg a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés frakciói felé – írja a Magyar Hang.

A lap értesülései szerint Karácsony Gergely vasárnap este egy hosszabb, határozott hangvételű levelet küldött a bírálóbizottság tagjainak, amelyben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezérigazgatói pályázatainak meghosszabbítására vonatkozó kérésre reagált. Levelében hangsúlyozta: az újranyitás lehetősége nem szerepelt a bizottság által meghatározott feltételek között, és az eljárási szabályok menet közbeni módosítása nem egyeztethető össze a jogszerű működéssel. Különösen problémásnak nevezte, hogy a már beadott pályázatok anyagai a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján nyilvánosságra kerültek, így nem lenne biztosítható az egyenlő bánásmód a korábbi és az új jelentkezők között. A Magyar Hang megjegyzése szerint a főváros eddig nem közölte, hol érhetők el ezek a dokumentumok.

Karácsony Gergely arra kérte a bizottságot, hogy a BKK esetében is ugyanazt az eljárást alkalmazzák, mint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) esetében, ahol két pályázót hallgattak meg, annak ellenére, hogy ott is csak három jelölt volt, akik közül egy visszalépett. „Ellenkező esetben a pályázat »újranyitási« kérését a BKK esetében kénytelen vagyok úgy értékelni, hogy csak indokot keresett a bizottság többsége arra, hogy politikai szempontokat érvényesítsen egy elvileg szakmai kiválasztási eljárás során” – fogalmazott a főpolgármester. Egyúttal jelezte, hogy várja a bizottság javaslatát arra vonatkozóan, kit javasolnak vezetőnek olyan arányú támogatással, amely előrevetíti a kinevezéshez szükséges 17 szavazat megszerzését a Közgyűlésben. Kiemelte: a későbbi jogviták elkerülése érdekében a bizottságnak indokolnia kellene, ha egyes pályázókat nem hallgattak meg, és azt is, hogy ezt milyen konkrét, a kiírásban rögzített feltétel hiánya tette indokolttá.

Később kitért a Budapesti Közlekedési Vállalat BKV helyzetére is, és megerősítette, hogy új pályázatot kell kiírni a vezérigazgatói posztra, mivel az előző vezérigazgató, Bolla Tibor távozása után csak egyetlen pályázó maradt, aki megfelelt a feltételeknek. Arra kérte a bizottságot, értékelje mind a pályázati eljárás, mind az ahhoz kapcsolódó politikai kommunikáció tanulságait. Véleménye szerint világosan látszik, hogy a jelenlegi kiválasztási rendszer távol áll attól, ahogyan általában a nagyvállalati vezetők kiválasztása zajlik. Emiatt azok a komoly szakemberek, akik nem rendelkeznek korábbi kapcsolattal az adott céggel, vagy nem keresnek aktívan munkát, nem is vesznek részt ezekben a pályázatokban.

„Ez önmagában is riasztóan hat menedzserekre, akik az életüket nem a politikai küzdőtéren élik. Hatványozza mindezt az, ahogyan egyes frakciók hozzáállnak a cégvezetők ügyéhez: pár néhány száz lájkot begyűjtő Facebook-poszt kedvéért pocskondiáznak politikai alapon nemzetközileg elismert, vagy éppen évtizedeket a köz szolgálatában töltő, tiszteletreméltó embereket, csak azért, mert azt gondolják, hogy politikailag ez előnyükre válik. Ezt a politikai bizonytalanságot és sárdobálást tetézi, hogy egy önkormányzati támogatástól vagy megrendeléstől függő, ezért eleve speciális tapasztalatot igénylő társaság esetében annak mindennapos működtetése a jelen költségvetési helyzetben a szokásos tankönyvi cégvezetői rutint messze meghaladó, a nagy közlekedési cégeink esetében szinte emberfeletti menedzsmentképességeket és felelősségvállalást igényel” – fogalmazott.

Megjegyezte: nem csodálja, hogy az elmúlt lassan egy év politikai kommunikációs manőverei mellett nem tolongtak jó menedzserek kívülről ezen cégek vezetéséért. „Ha Önök komolyan gondolják azt, hogy felelősen kívánnak hozzáállni a cégvezetők kiválasztásához, akkor gondolják végig egyfelől az eddigi politikai kommunikációt, másfelől pedig igazítsák a pályázati eljárást a nagyvállalati CEO-k esetében bevett gyakorlatokhoz. Nagy érdeklődéssel várom erre irányuló javaslatukat” - fogalmazott Karácsony Gergely.