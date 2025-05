„A sors úgy hozta, hogy a sikerhez tartó úton megbotlottam” - Kilép a Fideszből Ivád polgármestere

Fidesz;polgármester;pedofil;kilépés;Ivád;Harcosok Klubja;

2025-05-20 12:20:00 CEST

Ivády Zsolt szerint hibázott, amikor elítélt pedofilt vitt magával az Orbán Viktor szervezte Harcosok Klubjába. Települése élén függetlenként folytatja.

Ivády Zsolt Ivád polgármestere bejelentette, hogy kilép a Fideszből, de pozíciójáról nem mond le – írja a 444 a politikusról, aki elítélt pedofilt vitt magával az Orbán Viktor miniszterelnök által szervezett Harcosok Klubjába. Érdekesség, hogy Ivády döntését az Ivád Község Önkormányzata nevű (nem nyilvános) Facebook-csoportban indokolta meg.

– „Ahogy a sikereket, úgy a kudarcokat is vállalnom kell. Sajnos a sors úgy hozta, hogy a sikerhez tartó úton megbotlottam. Mindenki látta, tele a média. Igazából nincs mit magyarázkodni. Kilépek a Fideszből, mert nekik már csak így segíthetek. Függetlenként folytatom tovább. Illetve elismerem mindenki előtt a hibámat. A településért és az itt élőkért folytatom a munkámat, mint ahogy eddig is” – idézte a portál a polgármestert.

Lapunk is megírta, hogy egy pedofil is helyet kapott vasárnap Orbán Viktor harcosainak a klubjában, és az érintette Horváth László fideszes képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szelfije leplezte le. A 444 vette észre, hogy a politikus közös képet posztolt S. Tamás Györggyel, aki szintén Ivádon él, és 2016-ban jogerősen elítélték egy 12. életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.

Horváth László vasárnap esti bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy amennyiben a sajtóban megjelent információ igaz, úgy az érintett személy „nem kívánatos” a soraink között. Hétfőn, többszöri megkeresés ellenére, nem sikerült telefonon elérni, később azonban e-mailben egy rövid választ küldött, amelyben közölte: „Intézkedtem, és az önkénteseink közül kitettem.”