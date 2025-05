Ukrajnában történő magyar beavatkozásra szóló álhírt terjesztettek az oroszok, villámgyorsan kiderült, hogy hatalmas kamu

Ukrajna;tankok;álhír;orosz propagandatevékenység;

2025-05-20 21:35:00 CEST

A tankok valójában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bemutatójára érkeztek.

Az ukrán határon felvonuló magyar tankokról szóló álhírt terjesztett az orosz propaganda, ám kiderült, hogy az erről közölt fotók valójában Budapesten készültek – írja a Stopfake nevű ukrán tényellenőrző portál.

Az orosz közösségi médiában megjelent egy sejtelmes videó, amelyen állítólag magyar katonai járművek és harckocsik láthatók, amint az ukrán határ felé tartanak. A felvételt kísérő megjegyzések szerint a felszerelést több stratégiai jelentőségű határállomásnál is észlelték. A képsorok az X platformon jelentek meg, több százan osztották meg őket, sokan úgy vélték, a járművek jelenléte a háborús helyzet súlyosbodására, illetve a magyar–ukrán kapcsolatok romlására utalhat. Később azonban maga a felhasználó pontosította, hogy a videó idén májusban készült Budapesten. Egy Andy nevű X-felhasználó be is azonosította a helyszínt: a Google Térkép segítségével felismerte azokat az utcabútorokat és épületeket – köztük egy sárga téglafalat „kábel” feliratú hirdetéssel –, amelyek a felvételen is láthatók. Andy arra a következtetésre jutott, hogy a járművek egy kiállítás után térhettek vissza állomáshelyükre.

Ezt a feltételezést megerősítette Bernényi Dániel hadtörténész is, aki rámutatott, hogy egy harckocsi-század rendszerint több járműből áll, és mivel itt ennek csupán a töredéke volt jelen, így inkább egy toborzó vagy bemutató célú esemény lezárásáról lehetett szó. 2025. május 8. és 10. között valóban tartottak egy rendezvényt a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelynek része volt egy haditechnikai bemutató is. Az orosz propaganda azonban ismét kihasználta az alkalmat, és úgy tálalta a jeleneteket, mintha azok a határ közelében készültek volna – elhallgatva, hogy valójában Budapesten rögzítették a felvételeket.

Hasonló félrevezető hírek korábban is napvilágot láttak, például 2022-ben, amikor azt állították, hogy Románia, Magyarország és Lengyelország területeket akarna elcsatolni Ukrajnától. Ezeket akkor is cáfolták.