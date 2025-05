Nem tudnak árrésstopról a kínai drogériák, és nem is érdekli őket

üzlet;árcsökkenés;kínaiak;árrésstop;háztartási cikkek;drogéria;

2025-05-21 05:50:00 CEST

Bár a május 19-én hatályba lépett intézkedés önmagában ezekre a boltokra nem vonatkozik, a kabinet a döntése kapcsán számos megnyilvánulást tett, amelyek szerint az árak általánosan csökkennek majd a területen. Árgyűjtésünk szerint vegyes a kép, a kínai drogériáknak szükségük is lenne némi óvatosságra.

Elmentünk a főváros XV. kerületében található World Mall bevásárlóközpontba (a közelmúltig Asia Center) mert kíváncsiak voltunk, hogy az ott működő kínai üzletek személyzetéhez vajon eljutott-e a hír, hogy hétfőtől a legnagyobb drogériákra is kiterjesztette az Orbán- kormány az árrésstopot. A felvetés azért mondható relevánsnak, mert bár az intézkedés önmagában nem vonatkozik ezekre a boltokra, a kabinet a döntése kapcsán számos megnyilvánulást tett, amelyek szerint az árak általánosan csökkennek majd a területen. Ha ugyanis a legnagyobb boltokban mérséklődik az fogyasztói ár, azt a versenyképesség érdekében a többiek is követik. Márpedig a bevásárlóközpontban található üzletek árukészlete jelentős részben átfedésben van az intézkedés alá vont hálózatokéval. Ráadásul ezek vállalkozások esetében az emberek általános véleménye az, hogy a diszkont árképzésük miatt vonzóak. Márpedig ha az Orbán-kormány számítása bejön és csökkennek az árak, akkor pozíciójuk megőrzése érdekében a kínai boltoknak is reagálniuk kellene.

Ehhez képest a bevásárlóközpontban a lapunk által megkérdezett személyzet tagjai közül senki sem tudott az árrés-stopról. Amikor részleteztük, hogy miről van szó, egyikük határozottan kijelentette, hogy nem aggódnak a forgalmuk miatt. – Ez csak politika, nem kell aggódni - mondta.

Erősen túlzóan pedig úgy fogalmazott, ami máshol 30 százalék az náluk 30 forint.

Hozzátette, esetükben van egy érdemi tényező is, amivel számolni lehet, ami „segít nekünk”. Családi vállalkozásként működnek, ami azért fontos, mert így nagyon figyelnek az árura, így lényegében nincs selejt, olyan termék, ami összetörne. Ezzel is „figyelnek a bevételre”, mert szerinte ez más nagy cégeknél nem feltétlenül van így, és jelezte számunkra: higgyük el, hogy ezért sok veszteség tud összejönni, ami aztán nem jön jól a végén. – Mi nagyon vigyázunk” – mondta újra.

Arra a felvetésünkre, hogy az árképzésükben reagálnak-e a fejleményekre, határozott nemmel felelt. Ezt is többször megerősítette. Szerinte ők most is elég olcsóak. – Itt minden így marad – jelentette ki. Magyarázata szerint egyébként maguk is nagykerben vásárolnak, és ő olyat még nem hallott, hogy valaki a nagykerrel tárgyalva árcsökkentést tudott volna elérni.

Az árgyűjtésünk alapján azonban szükség lenne némi óvatosságra. Ugyanolyan márkájú háztartási, konyhai papírtörlőt, ugyanabban a kiszerelésben ugyanis a XV. kerületi üzletekben rendre 1699 forintért láttuk, míg a DM, Rossmann és a Müller üzleteit kedden járva a legolcsóbban 839 forintért találtunk az árrésstop végrehajtása után.

Ez pedig jelentős különbség. Zewa papírzsebkendővel is ez volt a helyzet. A kínai személyzetű boltokban 699 forintért találtunk „százas” csomagolást, ám ezt a nagy láncoknál felleltük 405 forintért is. Nivea golyós dezodor esetében már ez a hátrányuk nem volt meg. Különböző változatát darabonként 850 forintért vehettünk le náluk a polcról, míg az drogériákban 969 forint volt a legolcsóbb, amire bukkantunk. Az alufóliáknál ismét csak a nagyok voltak előnyben, ugyanaz a hosszúságú változat náluk 1199 forint volt, míg az említett családi vállalkozásnál ezt 1450 forintért kínálták. A Gillette 4 darabos borotvaélt viszont sokkal olcsóbban, 4500 forintért adták. Ez egyértelműen tetemes eltérés, mert ezt az országos lánccal rendelkező vállalatoknál 7629 forintért találtunk meg. A Domestos esetében 660 forintos ár szerepelt a XV. kerületi üzletben, míg az árréstop után ezt 868 forintért találtuk meg egy belvárosi drogériában.

Összességében egyértelműen az volt a benyomásunk, hogy a nagy láncoknál az intézkedéssel érintett termék árai nagyjából olyan szinten vannak az árrésstop miatt, mint a közbeszédben egyértelműen diszkont árakkal versenyző vállalkozásoknál.