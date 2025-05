Indul az átláthatósági törvény vitája, a Fidesz szerint ez a legjobb módszer az „ukrán propaganda” elleni fellépéshez

Fidesz;Országgyűlés;átláthatósági törvény;

2025-05-20 17:46:00 CEST

A beterjesztő szerint tiszta vizet öntenek a pohárba.

Nem nézhetjük tovább tétlenül, ahogy külföldről irányított álcivil szervezetek a szemünk láttára próbálják tönkretenni Magyarországot - jelentette ki az átláthatósági törvény kedd délutáni vitájában a hivatalos előterjesztő.

Halász János szerint az Orbán-kormány Voks 2025 véleménynyilvánító szavazását próbálják többen ellehetetleníteni. A törvényjavaslat elfogadásával tiszta vizet önthetünk a pohárba, látható lesz, hogy mely szervezetek terjesztenek külföldi pénzből idegen, akár ukrán propagandát is - tette hozzá. Szólt arról is, hogy egyes hazai civil és gazdálkodó szervezetek a közélet külföldi érdekek szerinti befolyásolásának eszközévé váltak. A kormánypárti politikus azt hangoztatta, hogy a nemzeti szuverenitást veszélyeztető szervezetek közé csak azok a szervezetek kerülhetnek, amelyekre egyszerre igaz az alábbi három feltétel:

külföldi támogatásból finanszírozott tevékenységet folytat;

a magyar közélet befolyásolására irányuló a tevékenysége;

ezen tevékenységével veszélyezteti Magyarország szuverenitását.

Halász János kifogásolta, hogy csak most indult a törvényjavaslat általános vitája, de láthatjuk, az ellenzék hazudozása, támadása már a benyújtás óta zajlik. Egyben nyomatékosította, hogy ez a törvény a legjobb eszköz arra is, hogy hatékonyan fellépjenek az ukrán propaganda ellen.

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkár azt mondta, a kormány támogatja a javaslatot. Répássy Róbert kifejtette a törvénytervezet indokai elfogadhatóak, azoknak bizonyára elfogadhatóak a törvény normatív szabályai is. Nyomatékosította, átláthatóvá kell tenni mindazokat a szervezeteket, amelyek a politikai, választói akarat befolyására alkalmasak és ezt teszik, hiszen a választói akarat befolyásolása, különösen abban az esetben, ha az külföldi támogatásból történik. Beszélt arról is, hogy gy európai gyakorlat, hogy megtiltják a külföldi támogatásokat olyan szervezetek számára, akik a politikát, a választói akaratot befolyásolni akarják. Egyébként a magyar pártok között a rendszerváltás óta konszenzus van abban, hogy külföldi támogatást nem fogadhatnak el a pártok. Ez a mérce most már olyan szervezetekre is kiterjedne, akik magukat civilnek mondják, vagy magukat gazdasági társaságnak beállítva valójában a politikai akaratot, a választói akaratot befolyásolják. Nincs ezzel semmi baj, legitim módon befolyásolják a választói akaratot, de azt külföldi támogatásból nem tehetik meg - zárta monandóját.