„Mészáros Lőrinc és Tiborcz István országában ezzel turnézni kormányzati részről rettenetes cinizmusra vagy nagyon jó humorérzékre vall”

Orbán-kormány;tiltakozás;média;civil szervezetek;átláthatósági törvény;

2025-05-14 20:25:00 CEST

Független szerkesztőségek, civil szervezetek, jogvédők tiltakoznak a Fidesz törvényjavaslata ellen, amely alapján listázná és büntetné azokat a szervezeteket, amelyek működésükhöz teljesen jogszerűen külföldről kapnak pénzt.

Totális támadás indult a független magyar sajtó ellen, ezért a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) arra kéri a parlamenti képviselőket, hogy ne legyenek cinkostársak, a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá, az állampolgárokat pedig hogy tiltakozzanak a demokráciát alapjaiban veszélyeztető jogszabály, a Fidesz átláthatósági törvényének javaslata ellen.

Mint ismert, a fideszes Halász János által kedd éjfél előtt nyújtotta be a javaslatot, amely szerint a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal javasolhatja, hogy az Orbán-kormány vegye jegyzékre azokat a „külföldről támogatott szervezeteket, amelyek tevékenysége a megítélése szerint veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A listán szereplő szervezet csak a „pénzmosás elleni szerv” engedélyével fogadhat el külföldi támogatást, és az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából sem részesülhet. Vezető tisztségviselői, alapítói, valamint felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kiemelt közszereplőkké válnak, kötelesek vagyonnyilatkozatot is tenni, azt el kell küldeniük az igazságügyi miniszternek, a tárca pedig az Orbán-kormány honlapján nyilvánossá teszi a vagyonnyilatkozatokat.

A magyarországi bankoknak folyamatosan figyelniük kell a listázott szervezet számláit, a „pénzmosás elleni szerv” pedig helyszíni ellenőrzéseket végezhet nála, ami azt jelenti, hogy minden iratba, számítógépbe, adathordozóba belenézhet és másolatot is készíthet. Ha a hatósági ellenőrzés alapján felmerül, hogy a szervezet a pénzmosás elleni szerv engedélye nélkül külföldi támogatást fogadott el, közigazgatási bírságra számíthat, amelynek összege a támogatás huszonötszöröse. Pluszbüntetésként a támogatásnak megfelelő összeget is el kell utalni a Nemzeti Együttműködési Alapnak.

A törvény a szuverenitás védelméről szóló nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozik, azt állítva, hogy a magyarok elsöprő többsége mondott nemet arra, hogy az életünket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettünk. A tervezet szerint a közélet befolyásolására irányuló tevékenységnek minősül például a „demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység.

Külföldinek számít, így tilos az adomány, előfizetés a kettős magyar állampolgártól, de üldözendő pénzforrás lett a pályázati úton elnyert – így az EU-s – támogatás is.

Erre hívja fel a figyelmet a MÚOSZ is: minden információ befolyásolhatja a döntéshozatalt, tehát ez a szabályozás kellően rugalmas ahhoz, hogy bárkit kipécézzen a hatalom, listázza, büntesse, ellehetetlenítse. Évente több száz milliárd forintnyi állami pénz megy el kommunikációra, ebből a független sajtónak kevés jut. Ilyen helyzetben a külföldi, nyilvános pályázatokon elnyert pénz a menekülőutat jelentette. De segítség az a pár ezer forintos adomány is, amely határon túl élő honfitársainktól érkezik. Mostantól ez is külföldi pénz.

Új fejezetet jelent az Orbán-kormány elmúlt 15 évében az átláthatóságról szóló törvényjavaslat – kezdte Gulyás Márton, a Partizán alapítója azt a nyilvános állásfoglalást, amellyel a YouTube-csatornán kívül a 444, a Telex, a HVG és a 24 főszerkesztője ment ki szerdán a Kossuth térre tiltakozni a jogszabály ellen. Gulyás Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett civil szervezetek és a sajtó végképp ellehetetlenül, hiszen gyakorlatilag sem lehet megfelelni a törvényben előírtaknak az adatkezelésben, nem mellesleg Orbán Viktor pártja olyan EU-s pályázati támogatásoktól akarja elvágni őket, amelyre az EU-tagországban működő szervezetként és a médiaként teljes mértékben jogosultak. – Ez most az a fokozat, ami Oroszországban is csak a háborús időszakban jött el – mondta Uj Péter, a 444 főszerkesztője, Német Tamás a Telex nevében pedig úgy nyilatkozott, bohócszervezet – ez a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal – egy medvelistán állítja össze, kik az állam ellenségei, miközben ezek szerkesztőségeik a magyar emberek tájékoztatásáért dolgoznak, Gergely Márton, a HVG főszerkesztője pedig jelezte, a média nem véleményt diktál, hanem annak a feltételeit teremtjük meg, hogy ilyen viták létrejöjjenek, a külföldi beavatkozás vádjával az Fidesz egyszerűen csak stigmatizálni akar. Pető Péter a 24 nevében úgy vélte, a törvényjavaslat szövege az abszurd és az őrület határait feszegeti, már csak azért is, mert a NER-hez tartozó oligarchák a vagyonuk egy részét EU-s pályázatok nyomán szerezték. – Mészáros Lőrinc és Tiborcz István országában ezzel turnézni kormányzati részről rettenetes cinizmusra vagy nagyon jó humorérzékre vall – jelentette ki a 24 főszerkesztője. Célzott arra is, hogy

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, illetve Nikola Gruevszki észak-macedón exkormányfő ügye vagy Alice Weidelnek a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnökének a budapesti meghívása, a kiállás George Simion szélsőjobboldali román elnökjelölt mellett világosan jelzi, hogy a NER szeret beavatkozni külföldön.

A Társaság a Szabadságjogokért azt írta, az Orbán-kormány retteg a hatalom elvesztésétől, a törvényjavaslat erről szól, nem a szuverenitás védelméről. „A hatalom fél a nyilvánosságtól, fél a kritikától, fél attól, hogy nem kontrollálhat mindent. Ezért listáz. Ezért fenyeget. Ezért akarja engedélyhez kötni a közéleti részvételt” – írta a TASZ és így folytatta: „a veszélyt a magyar szuverenitásra nem mi jelentjük, amikor a hatalmat kritizáljuk, hanem az az állam, amelyik a polgárok befizetett adóját hazugságok terjesztésére, ellenfeleinek elhallgattatására, gyűlöletkeltésre és az ország megosztására fordítja.” Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország igazgatója eközben úgy vélte, a fideszes törvényjavaslat, egy kicsit rosszabb, mint az oroszországi szabályozás, annyira, hogy első pillantásra nem is tűnik törvénynek.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint most van itt az ideje, hogy megmutassuk: nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. A szervezet putyinista törvényjavaslatnak nevezi a dokumentumot, amellyel a Fidesz mások mellett célba vette a jogállam, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság mellett kiálló civil szervezeteket is. Hozzátette: ha életbe lép ez a kártékony bosszútörvény, akkor az állami önkény áldozatainak ezrei maradhatnak jogi védelem nélkül, és elnémulhatnak a magyar közéletben azok a szakértői hangok, amelyek ma még figyelmeztetnek a jogállamot lebontó lépésekre.

Az Ügyvédkör (Ügyvédek Országos Szakmai Egyesülete) szerint a jogszabálytervezet a Szuverenitásvédelmi Hivatal minősítésétől kezdve, a jogorvoslaton keresztül egészen az ellenőrzés lezárásáig rendkívül súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni.

Az orosz minta Vlagyimir Putyin a harmadik elnökké választása elleni 2012-es tiltakozások nyomán vezette be három évvel később a „külföldi ügynökökről” szóló törvényt azoknak a civil szervezeteknek, majd 2020 óta személyek megbélyegzésére, akik tevékenységükhöz külföldi támogatást kaptak. Az érintetteknek regisztrálniuk kell a belügyi tárca listáján, és amellett, hogy negyedéves pénzügyi jelentéssel jár és állandó hatósági zaklatásnak teszi ki őket, akkor vezet nyílt meghurcoláshoz, ha az érintett megtagadja az ügynöklistára való felvételt. A törvény értelmében az ügyészség feloszlathat vagy kitilthat az országból minden olyan szervezetet, amely fenyegetést jelent az Orosz Föderáció alkotmányos rendjére, az ország védelmi képességére vagy az állam biztonságára". Az érintettek más felületeken sem oszthatják meg tartalmaikat. Az előírások megsértése nagy összegű pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel jár. A törvény lecsap azokra is, akik bármi módon támogatják működésüket.

Megszűnésükhöz vezető, a halálos ítélettel egyenértékű hatósági terror alatt lesznek a civil szervezetek. Így reagált a már korábban is megfenyegetett Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke. Meleg Sándor úgy fogalmazott: a Szuverenitásvédelmi Hivatal kezdeményezésére megszületett tervezet fogalomhasználata annyira széles és rugalmas, hogy egy átlagos civil szervezetre szokványos külföldi kapcsolatai mellett is rásüthető, hogy az ország szuverenitását veszélyeztető tevékenységet folytat. Úgy fogalmazott: egyesülete az elmúlt években részt vett nemzetközi pályázatokon és szoros kapcsolatokat ápol a nemzetközi társszervezetekkel. Semmilyen hazai vagy uniós jogszabályt nem sértettek meg, de nem titkolt céljuk a szakmai értékek képviselete és a társadalmi kisebbségek melletti kiállás. Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója szerint egészpályás letámadás történt a magyar civil társadalom ellen, amely nélkül a demokrácia utolsó bástyája is leomlik.

A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal már egy január végi elemzésében is támadta a civileket, „progresszív-globalista” hátterű szervezetekről írt, most a Facebookon úgy fogalmazott: „A hisztériakeltés felesleges, az átláthatóság ugyanis mindannyiunk érdeke. Aki a törvényt támadja, az nem akar átláthatóságot”.

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében áttelelő poloskának nevezte a kormányával szemben kritikus civil szervezeteket, a független sajtó újságíróit, az igazságszolgáltatás függetlenségéért tüntető bírókat és az ellenzéki politikusokat. Jelezte, hogy húsvétig jön majd azm, amit „a tavaszi nagytakarítás” fordulattal aposztrofált.